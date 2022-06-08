曾比特因《造星II》電爆炸頭　自爆係錯誤︰嗰陣諗住電韓仔嘅攣毛

現年28歲的曾比特（Mike）參加過ViuTV的節目《全民造星II》，他是最終入圍十強，但三甲不入。他近來參加了由無綫（TVB）與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》，並成功打入內地市場，憑實力唱功而得到觀眾的喜愛。近來他接受美國華語節目《偶像名人堂》的訪問，大談「爆炸頭」造型的由來。



曾比特因為參加節目《聲生不息》而爆紅。（《聲生不息》官方微博圖片）

原來曾比特是因為一次《造星》的表演而開始電髮，他直言爆炸頭是「錯有錯着」，他說︰「其實呢個髮型嘅出現可以稱呼佢做epic fail（意指大失敗），哈哈！因為我嗰陣諗住係電一個比較韓仔，韓流式嘅攣毛，唔知點解，可能因為我天然有少少攣毛嘅關係，電完出嚟之後就唔知點解變咗爆炸頭！後尾大家就覺得幾啱我，跟住就keep住留。」

曾比特接受訪問。（偶像名人堂YouTube影片截圖）

主持提到有關打理頭髮方面的問題，曾比特自言不太難，「如果你話平常嘅打理就反而比較方便，洗頭就冇乜嘢，就咁洗，但係吹頭就吹得比較耐，因為我好彩天然有少少攣，所以我大概4到5個月先電一次，如果唔係呢，我聽過啲朋友講，佢天生直頭髮，就要兩個月就要補一次，就會比較頻密啲去傷啲頭髮，所以反而我整呢個頭有一個幾好嘅優勢，就係有天然攣呢樣嘢，所以頭髮受傷就少啲。」

曾比特的爆炸頭髮型由《全民造星II》而開始。（YouTube影片截圖@ViuTV）

提到參加《聲生不息》的機會，曾比特直言節目「大型到嚇親」、「規模好大」，但他覺得是一個好機會讓他去學習，「好好嘅機會去見識一下唔同嘅歌手嘅演繹，同時我覺得可以同唔同嘅歌手去作一個交流，呢個會令到自己音樂上嘅視野更加廣闊。」他又提到節目上有好多前輩，值得他去學習：「呢個比賽開心嘅係可以同咁多位前輩一齊去共同喺個舞台上演出。」