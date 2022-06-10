陳敏之親解做YouTuber原因　面對Haters惡意攻擊：唔好太上心

陳敏之、陳毅燊（ANSONBEAN），林愷鈴等人今日（9/6）現身中環出席時裝活動，敏之接受《香港01》訪問時表示衣着上喜歡走型格路線：「我諗係因為我有長腿，個子比較高，所以鍾意長褲、喇叭或者修腰嘅，裙褲都鍾意，偏向時尚有型。」



敏之表示衣着上喜歡走型格路線。（葉志明攝）

受疫情影響，已有一段時間沒有出席大型公開活動的敏之大表興奮，而敏之亦非常努力經營個人YouTube Channel，她解釋當初決定開channel的原因：「生完小朋友後有做直播分享吓湊仔、美容心得，發覺好受歡迎，觀眾好鍾意聽我講嘢，都諗呢個係我將來嘅發展，咁不如玩埋YouTube，因為IG、Facebook都玩咗好多年。YouTube點解我之前一直都唔開，因為我一做就要做到底，之前一直好驚又要搵人拍，後來覺得要的起心肝搞。」

成立個人YouTube Channel不是一件容易的事，敏之說最初是請教林芊妤（Coffee），Coffee亦給予很大的支持和鼓勵。面對着Haters的惡意攻擊，敏之說會習慣：「一係就唔好睇，有啲comment就算鬧我如果係為咗我好，我會回覆『我會改進，希望你哋會包容』，佢哋會話好多謝我覆佢，其實唔係有心話，都係想你好，有啲惡意嘅就真係唔使理，佢哋都係想你注意佢，可能佢哋好悶，我覺得要睇化啲，唔好太上心，咁樣每一個呼吸都好辛苦。」

受疫情影響，已有一段時間沒有出席大型公開活動的敏之大表興奮。（葉志明攝）

問到當初投資了多少，她說沒有刻意計算：「冇直接諗過幾多錢，但拍片、剪片一定畀咗啲錢出面嘅團隊去做，唔係好少，都唔方便透露，其實係賺唔番嗰個錢，係cover唔到，因為我而家仲好新，希望到時cover到。」敏之的每條YouTube片平均點擊都過萬，比起其他TVB藝人來說，成績可說是相當好，至於公司有否提供支援，她指公司支持她拍片：「唔係錢上，佢覺得你做social media都好好，公司都話你好叻女，始終係自發性，自己投資搵自己嘅錢，我覺得好正常，到時做到公司都開心，佢哋都有錢賺，互想幫助。」