聲夢傳奇2｜姚焯菲曾因演出壓力爆煲　Chantel天外飛仙Look勁吸睛

6月11日起播出的《聲夢傳奇2》以「我超越我」為主題，首集播出的《聲夢傳奇2》內容豐富，一眾參賽者除了分成四組「拜會」今季評審舒文、張佳添、陳潔靈及音樂總監Johnny Yim，於四位資深音樂人面前「初試啼聲」兼接受指導外，更會與《聲夢傳奇》首季畢業生，炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）及何晉樂（Rock），

《聲夢》首屆畢業生親臨拍攝現場為師弟妹打氣。

挑戰殿堂級樂隊Queen名作、攜手演出時長近6分鐘的一鏡到底精彩歌舞《波希米亞狂想曲》，為節目展開序幕。相關環節中，Yumi與Windy會與師妹舞鬥，Aska與Rock則分別與師妹師弟表演四手聯彈及鬥Jam結他，極盡視聽之娛。以可愛馳名的Chantel，則會化身「天外飛仙」空降一鏡到底現場，加上時近時遠及360度全面鏡頭拍攝，絕對是台前幕後緊密合作的用心之作。

為咗呢個一鏡到底嘅Opening，台前幕後排練咗好耐好耐。

除了重踏「聲夢」舞台與師弟師妹攜手演出，Chantel等還會合首季其他畢業生包括林君蓮（蓮姐）、潘靜文（Sherman）、文凱婷（Aeren）等，與師弟師妹進行了一場真情流露的Q&A環節。在首季中有亮眼表現的Chantel，坦言曾因一件意料之外的事情致壓力爆煲；Rock亦因一句說話搞喊師妹Vici，幸好蓮姐及時出手解圍，令Vici破涕為笑。主持森美之前曾透露一眾學員於首集已「喊到七彩」，矛頭原來直指音樂總監Johnny Yim。

Chantel姚焯菲化身「天外飛仙」空降一鏡到底現場。