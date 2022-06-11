陳豪助老婆陳茵媺7月復出拍劇合演情侶　息影8年心中團火依然不滅

陳茵媺（Aimee）自從與陳豪（Moses）於2013年結婚，便將重心偏向家庭，並為老公先後誕下三名子女，14年以全職照顧小朋友及家庭為由宣佈暫時淡出娛樂圈，至今已經8年沒有拍劇。Aimee與Moses育有三名小朋友，一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，Moses就努力拍劇賺錢養家，男主外女主內，一家五口十分幸福，兩人更是圈中的模範夫妻。近日有消息指Aimee將於7月「出山」拍劇，這亦是她與老公婚後首次合體拍劇。他們於2010年因合作演出劇集《心戰》而擦出愛火。如今相隔12年，兩人將於7月中以夫妻檔上陣拍攝監製陳維冠的新劇，在劇中更飾演情侶。

陳豪與老婆陳茵媺及3個寶貝仔女。(陳茵媺IG)

據悉，Aimee一直醉心演戲，她最後演出的劇集是8年前《叛逃》。有指陳維冠多年前曾誠邀她「出山」，但由於當時她覺得仔女年紀尚幼，故婉拒了對方，然而她心中熱愛演戲的那團火其實依然存在。Aimee接受傳媒訪問時表示監製好有誠意，劇中角色更是為她度身訂造，對於今次復出拍劇感到好興奮。快將開工的她除了要盡快適應外，最重要的是輔導小朋友，又直言孻女即將升小一，隨住仔女日漸長大，她也是時候為自己的理想再出發。Aimee希望自己可以同時兼顧到家庭和事業，兩邊取得平衡，又直言好想證明自己對拍戲那團火在這8年來都沒有熄滅，亦沒有放低過她對演戲的熱誠與夢想，她成日都好想再拍戲，好掛住拍戲的感覺。

陳豪和陳茵媺結婚9年恩愛甜蜜。（IG圖片）

至於身為廿四孝老公的Moses當然全力支持老婆復出追夢，他甚至表示只要能夠助Aimee完成夢想，他甚麼也願意去做，又指太太的夢想亦是他的夢想，果然是Aimee的強大後盾。Moses對於自己能夠參演老婆復出的首部劇集感到榮幸。他指小朋友已經知道媽咪會再次投入拍戲，亦都戥媽咪開心，但也擔心仔女不習慣媽咪不在家的感覺，他們都會在開劇前為仔女作最好的安排。而監製陳維冠就坦言邀請Aimee合作之前有先跟Moses商量，又透露Aimee今次出山無特別要求，只是想演好角色，好劇集。