無綫女藝人黃靖靈 (波波) 身材一向出眾,有別於一眾追求纖瘦的女星,波波的身材比較偏向有些肉地,而她亦不會刻意節食減肥,樂於接受自己的身形。她昨日於IG post的幾張靚相,相中身穿白色連身裙的她看來似乎瘦了些少,臉頰亦尖了些,下顎線比前明顯,比前更靚女了。她留言表示:「Laughter is a sunbeam of the soul☀️」以及「Happiness is a state of mind. It's just according to the way you look at things.」分享她的快樂之道,在乎對事物的看法,指出笑很重要。然而網民卻不太理會她說什麼,只關心她的身材,大讚她:「好好身材呀」、「真係得天獨厚」、「側身震撼視覺」。

