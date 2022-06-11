「一蚊Joe」游莨維解釋炮轟港聞記者事件：谷住啖氣出Post真不該

擔任無綫（TVB）資訊節目《東張西望》外景主持足足15年，人稱「一蚊Joe」的游莨維，6月10日忽然在社交網爆Seed炮轟港聞記者，不久後又刪帖文令網友摸不著頭腦。一蚊Joe冷靜過後指會汲取教訓，再發文解釋事發經過，並表示：「其實『做嘢啫』，你有你採訪，我有我做訪問」。

東張西望︱「一蚊Joe」游莨維採訪槍擊案 事後狂轟現場港聞記者

「一蚊Joe」的游莨維，6月10日忽然在社交網爆SEED炮轟港聞記者，不久後又刪帖文。（IG：@tvbmasterjoe）

現年40歲的游莨維畢業於加拿大哈密爾頓市麥馬士達大學，返港後任職保險公司，06年參加TVB遊戲節目《一擲千金》，贏得一元獎金當眾流下男兒淚，被網民封為「一蚊Joe」，及後簽約TVB主力擔任主持工作。

一蚊Joe游莨維相當熱愛TVB工作，曾在Big Big Channel開live於產房直擊自己做爸爸的過程，絕對係將最好的全奉獻給公司。

是次無端爆Seed，一蚊Joe指源自中環蘇豪區採訪雲咸街槍擊案：「事原（源）做『咪兜圍訪』，要鬥快擺咪，爭取中間位置～ 喺擺咪同收咪嘅時候被一位後生嘅『工作人員』不斷單打，話『東張西望都嚟採訪，阻住晒～』其實『做嘢啫』，你有你採訪，我有我做訪問～ 自問由2008 年『事必關己』開始，已經開始採訪生涯，當中受過的冷眼和冷言冷語已經不計其數。結果今次谷住啖氣，出咗個post，真不該。」

「一蚊Joe」採訪槍擊案的畫面在6月10日晚《東張西望》內播出。（電視畫面）

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一蚊Joe又用四個不該指是次發文實在太衝動，亦有為自己辯解去到現場有做嘢：「不該『認真」』但我確信做任何事應該『尊重自己的專業』！因為易地而處，如果我去做採訪，係翹埋雙手等收工，咁就真係『阻住晒』。好似今次，我問咗『對上一次持槍傷人係幾時嘅事？』而當我想問『非華裔刀手，有幾多個揸行街紙？』嘅時候，我尊重記者會剩返最後兩條問題，所以冇問。」並表示自己會吸取教訓，繼續做好採訪工作。