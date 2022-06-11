Tyson Yoshi「變綠」宣傳八月騷　公開實名制詳情：小心寫錯名

Tyson Yoshi突然轉綠色Icon，網民感到震驚。（IG/@tysonyoshi）

人氣獨立創作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）昨日（11/6）突然把社交媒體賬號的頭像轉為一張熒光綠色的圖片，同時把這張照片發布在Instsgram上，令網民感到震驚，紛紛詢問到底發生甚麼事情，不過Tyson Yoshi就沒有作出如何回應，隨後一班與Tyson Yoshi相熟的歌手，如林家謙、張敬軒、姜濤等人亦換上同樣顏色的頭像，在社交媒體掀起「換頭像」風氣，把事情的神秘感推到極致，更有討論區的網民開帖文討論：「到底佢哋係咪慶祝緊泰國大麻合法化？」場面相當有趣。

林家謙、張敬軒、姜濤等人亦換上同樣顏色的頭像支持好友。（IG/@terencelam0903）

而Tyson Yoshi今日（11/6）終於開估，原來一切都與演唱會事宜有關。今次演唱會命名《MY NEW WORLD ORDER》將在八月五至八日，於九展STAR HALL 連開四場，當中Tyson Yoshi表示：「想以自己憑著獨立歌手兼創作人身份，幫助每一位為夢想堅持下去嘅人打氣，深信係艱難日子仍然捱落去並不容易，自己亦經歷過大大小小關於創作嘅低潮。不過唔好懷疑自己，只要堅持理念，大家都可以開發屬於自己嘅新秩序。 」

TYSON YOSHI今日（11/6）終於開估，之後換上這圖片作為頭像，看起來非常搶眼！（資料圖片）

此外，Tyson Yoshi是首批以實名制售票的香港歌手，門票將於六月十七日（星期五）早上十時在快達票網站公開發售貨。每張門票必須輸入持票人的中文或英名全名，並需與身份證明文件相同，成功購買門票後不能更改名字，亦不得轉讓。主辦單位將在演唱會當天入場前查核每張門票，提醒各大樂迷需提早到達。

Tyson Yoshi是首批以實名制售票的香港歌手。（資料圖片）

因此TYSON在此奉勸各位支持者小心填寫名字，他亦笑言：「小心寫錯名入唔到場。」雖然購票過程將比平日稍為複雜，並在演唱會當天需提早到達會場。他謂：「做咁多嘢都只係想大家以公平嘅方法買演唱會飛。」並且希望所有支持他的樂迷都能夠買到心目中的門票。

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