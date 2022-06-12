張天賦洪嘉豪9月九展開騷　MC睇舊片超感觸：大舞台係Fans砌畀我

「賦豪CP」MC張天賦以及洪嘉豪（Kaho）今日（11/6）現身中環海濱活動空間舉行音樂會，全場座無虛席氣氛高漲。Kaho自彈自唱新歌《24/7 戀人》、《活人鏢靶》和《逆時車站》，而MC則一口氣唱出《反對無效》、《時候不早》、《記憶棉》以及Gareth. T的《Boyfriend Material》四首歌曲。席間，他們更為樂迷帶來驚喜消息，宣布將於9月頭舉行兩場的Star Hall演唱會，令一眾粉絲非常興奮。



MC帶來《反對無效》、《時候不早》、《記憶棉》以及Gareth. T的《Boyfriend Material》四首歌曲。（陳芷穎攝）

Kaho和MC接受《香港01》訪問時坦言「唔夠喉」，Kaho說：「啱啱個人焫㷫咗就要走，如果再有戶外騷畀我哋做嘅時候，希望可以畀我同MC各自包辦九個字，咁就好玩。」MC表示今晚演出順利和開心：「下晝都仲落雨，好開心而家冇落雨，都唔算好熱，所以係開心。（緊張到手震？）緊張呀，好耐都冇戶外騷，係好多現場觀眾嘅一次，不免有少少緊張，擔心自己performance。」

Kaho和MC宣布將在9月舉行兩場Star Hall演唱會。（陳芷穎攝）

提到9月的演唱會，MC激動提醒大家：「9月頭，MC張天賦、洪嘉豪，Star Hall，兩場，約定你！」問到準備什麼驚喜給粉絲，MC透露：「Kaho提議整T字形舞台，聽聞你想着埋T-back。（Kaho：我着入面，冇所謂，冇人知，你係着出面。）」Kaho續指會為演唱會錄製合唱歌，兩位更以「非常好聽」、「驚為天人」來形容，MC笑言：「好想講更加多，但係唔講得住。」至於快歌還是慢歌，兩位會否跳舞，他們統一以「可能會」回答，僅表示：「可能或者8月出。」

Kaho和MC坦言今次的音樂會唱得「唔夠喉」。（陳芷穎攝）

Kaho的新碟《Learning Curve》首日發售便出現缺貨情況，他答謝粉絲的支持：「Fans可能等咗隻碟好耐，隻碟嘅意義唔在於買隻CD聽，而係同大家收藏咗一段回憶，可能曾經呢段時間，佢嚟過我活動，佢會記得，收藏大家記憶喺呢隻碟。」

活動中，MC提到準備今日音樂會時，在YouTube無意中聽到三年前在餐廳唱歌的片段，他感觸說：「我睇條片係2019年生日，嗰時個台好細，就諗點解今日可以上到咁大舞台？其實全部都係fans畀我，有呢個舞台係佢哋砌畀我。」