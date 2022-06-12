《Falling》主唱Julee Cruise因病輕生　早年受盡紅斑狼瘡症折磨

美國女歌手朱利克魯斯（Julee Cruise）今日（12日）傳出輕生消息，經她老公愛Edward Grinnan證實Julee Cruise於6月9日因病厭世而了結一生。

(Twitter@Kyle MacLachlan)

Julee Cruise曾於1990年為《雙峰》演唱主題曲《墜落》而成名，Julee Cruise於4年前宣佈罹患「紅斑狼瘡症」，身體免疫系統出現問題，連日常生活都受到影響，甚至站立的能力也受到影響。Julee Cruise天生擁有一張漂亮的臉龐，但可惜因為「紅斑狼瘡症」令臉上出現紅斑，Julee Cruise不能接受，導致心理也出現嚴重抑鬱，長年承受病痛的折磨，Julee Cruise最後決定了結一生。

(網上圖片)

消息傳出後，Julee Cruise的老公Edward Grinnan表示她用自己的方式走完她的人生，在愛妻最後的時刻Edward Grinnan都陪伴在旁，並且以她最愛的歌曲《漫遊》來伴她走最後的路，亦表示Julee Cruise能永遠漫遊了。而《雙峰》的男主角Kyle MacLachlan也在社交平台發文哀悼，而導演David Lynch亦懷念Julee Cruise，令大批粉絲紛紛表示不捨。

(Twitter@Kyle MacLachlan)

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