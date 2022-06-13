Ian陳卓賢預告再有新歌　為〈Got U〉兼做樂手變向全能唱作人

陳卓賢@MIRROR(Ian)於新歌〈Got U〉除了與T-Ma攜手作曲外，歌詞、編曲部份都 參與甚多，除此之外，他更兼任樂手，實行向全能唱作人方位進發。今次是Ian首度與填詞人T-Rexx合作，但原來二人的創作過程，多以英文歌作主導。Ian分享了今次〈Got U〉歌詞部份的創作經過，說:「我平時聽英文歌佔好大比重，聽到某隻 英文歌嘅歌詞好啱〈Got U〉，就會成隻歌Share俾T-Rexx，跟住佢就會用佢嘅方法，消息下，再睇下可唔可以轉返做廣東話歌詞，放喺歌入面，〈Got U〉就有呢個元素喺入 面。呢個係一個幾得意嘅溝通方式，咁當然，我亦有話佢聽想要乜嘢主題、感覺，但用唔 同語言嘅歌曲嚟做reference(參考)都得意。」

Ian分享歌詞部份的創作經過。

作曲方面，繼〈DWBF〉及〈搞不懂〉後，Ian再次與T-Ma合作。有了上兩次的經驗，二 人都十分了解對方的喜好，創作上亦有了一定的默契，因而成就了〈Got U〉的誕生。 Ian回憶道:「喺錄緊〈留一天與你喘息〉時，我哋已經決定咗用〈Got U〉嘅旋律，然 後我哋上網聽下歌，聽完我就有啲諗法，T-Ma就話『Try it』，跟住就遞咗支結他俾我彈 出嚟，錄咗入電腦，然後佢再砌啲嘢上去。T-Ma係好厲害亦好擅長呢一類曲風，所以我 哋好快就完成咗〈Got U〉嘅製作，呢首係幾隨心但唔輕率嘅作品，喺好自然環境下發 生，然後有個Magic Moment促成呢個作品出現。」亦因為這次的忽然靈感到，Ian也多了 編曲人的身份，在音樂路上的發展更見全面。

Ian表示他亦有參與填詞。

Ian透露，〈Got U〉過後《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》之前，將會推 出多一首個人作品，Ian說:「今年嘅第3首歌喺拍攝〈Got U〉MV期間已經開始錄音， 所以如無意外會喺演唱會前會有多一隻歌出現。新歌係我好鍾意嘅作品，寫完新歌嗰日都 幾興奮，返到屋企沖涼又聽，臨瞓前又聽，我好期待，希望大家都期待。」Ian表示，新 歌跟〈留一天與你喘息〉及〈Got U〉截然不同，除了作曲以外，他亦有參與填詞及其他 部份，但詳情將會稍後慢慢揭曉。

Ian表示將再有新歌出場。