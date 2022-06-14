《獅子山下的故事》譚耀文遇不測掀首高潮　欣賞胡杏兒望再創高峰

由譚耀文與胡杏兒合演夫妻，以茶餐廳爲背景，通過幾代人的視角展現香港時代變遷的劇集《獅子山下的故事》，昨晚（13/6）連播兩集迎來高潮，譚耀文飾演的李高山，於第三集死於非命，令觀眾及網民大感錯愕與不捨。

譚耀文飾演食肆老闆，相當勤奮。（《獅子山下的故事》劇照）

事後網民大讚胡杏兒演活角色，劇情引起共鳴之餘，更為阿譚演繹好老公早逝感到十分可惜和痛心，為劇集掀起首個高潮。對於這次第一次與杏兒合作就要演出夫妻，阿譚直言欣賞對方已久：「一直都欣賞杏兒，她演過的劇集我都有捧場，她是勇於突破的好演員，今次她做女當家相當有說服力。首次與杏兒合作就演出一對這麼有經歷的夫妻，我自己都很想看呢。衷心希望杏兒今次憑此劇再創新高峰。」

譚耀文遇不測，為劇集掀起高潮。（《獅子山下的故事》劇照）

阿譚飾演這個絕世好老公死得太早，令他感到十分可惜和痛心，作為演員的阿譚也身同感受：「我覺得這次角色李高山在劇中是一個能夠代表到狮子山精神的領袖人物，因為他是一個無私的人，經常捨己為人，而最大目標就是讓一家人齊齊整整和兄弟同心共創將來，為人非常樂觀。而自小是貧窮孤兒的他，憑著一步步努力和兄弟們一起由大排檔打拼至創辦『喜歡你茶餐廳』。這個角色的故事其實印証了七十到九十年代的香港人那種努力不懈和開創精神。」