34歲崔碧珈簽十年長約做歌手　提起前男友吳浩康榮升人父冇落閘？

現年34歲的崔碧珈（Anita）她早前宣布加入了新唱片公司並以女歌手身份發展。今日（14/6），她現身尖沙咀舉行首個單曲《Get it right》傳媒發布會，張達明亦有到場支持。接受《香港01》訪問時，Anita分享簽下十年長約的原因：「因為我對娛樂事業好有決心，所以我諗到我退休都仲有幾十年日子，所以簽10年都好Reasonable（合理）。」

Anita着婚紗登場，笑言自己簽十年約如同公司結婚一樣。（梁碧玲 攝）

被問到34歲才簽10年合約起步是否太遲時，她就回應：「都唔會嘅，之前重心係影視，幕前幕後都有嘗試，我覺得要專心的是做好一個崗位，如果調番轉之前我喺前公司係唱歌，而家去拍戲都會覺得會唔會太遲呢，但係兩樣嘢同步進行我又覺得唔夠Focus，所以我覺得呢個時間啱啱好。」

Anita認為自己有排都未退休。（梁碧玲 攝）

在發布會上Anita先是彈鋼琴，隨後就在台上勁歌熱舞，被問到如何評論自己的表演，Anita表示：「我覺得有進步嘅空間，但係在於係我第一次上台表演唱歌，所以我覺得係啱啱好合格。」隨後又透露自己昨日開始已經好緊張，更在表演場地逗留了一晚。對於這一次的唱跳表演，Anita付出了不少：「今次係要着高踭鞋跳舞，所以都會難啲嘅，而且因為要跳舞練習的關係，所以我已經買咗4、50對鞋，而一對鞋嘅壽命大概係一個月左右。」

張達明亦有到場支持。（梁碧玲 攝）

提到Anita的前男友吳浩康（Deep）早前宣布升呢做人夫兼做人父，Anita就大方回應：「恭喜佢啊。（私下冇聯絡？）冇聯絡好耐啦。（有冇說話贈佢哋?）咁又冇，我自己都唔叻呢啲嘢，同埋人哋嘅事我都唔會Comment。」

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