Race@2R退出娛樂圈轉做金融　因爸爸一句話決定搬回新加坡

女子組合2R於2002年出道至今已經二十年，兩位成員黃婉君（Rosanne）與妹妹黃婉佩（Race）近日就在小紅書上載紀念出道二十年的影片，並寫着：「時光飛逝，不敢相信距離我們踏入香港演藝圈那天已經足足20年。成長的往事裡少不了一次又一次的搬家經歷，從馬來西亞到澳大利亞、從香港到新加坡，我們住遍了各式各樣的房子，最意外的應該就是Race從香港搬去新加坡那次了。」



2R於2002年出道至今已經二十年，Rosanne與妹妹Race近日拍攝紀念出道二十年的影片。（IG/ @missracewong）

Race重提從香港搬回新加坡的故事，她說當年退出娛樂圈後正式轉行做金融，並跟爸爸說已獲得滙豐銀行的聘請：「我爸爸問我，你永遠喺香港？唔諗住返嚟睇Daddy？佢話你Keep住住喺香港，肯定會結婚生仔，你就永遠唔會返嚟新加坡。因為呢一句，我就話OK，第二日我就即刻搬嘢返新加坡，決定得好快，好開心返咗嚟新加坡。」

有網民問到2R在香港住的第一間屋是怎樣時，Race強調房子是由爸爸媽媽購入。（影片截圖）

+ 2

有網民問到2R在香港住的第一間屋是怎樣時，Race強調房子是由爸爸媽媽購入：「嗰啲香港媒體，好多香港article好鍾意話係我哋之前嘅伴侶買嘅，但講真，發誓，真係我Daddy媽咪買。嗰間喺半山西摩道，嗰時買係900萬港幣，而家唔知幾錢，可能係2千幾萬？個風景好靚，我哋係因為個風景而買。」

Race與現任富商老公David Loh結婚前，曾跟新加坡富商陳靖諧有過一段五年的婚姻，隨後又跟娛樂大亨向華強的兒子向佐拍拖，當時的Race住豪宅又有名車代步，被指是靠前夫以及向佐在背後出錢出力。如今Race澄清當年在香港居住的豪宅是由父母購買，與任何一位前度無關。