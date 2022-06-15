李元元Lucy是最稱職的賦二代　廣告商促成了是次與張天賦合作

香港藝人李璨琛的4歲女兒李元元（Lucy）是近年最受歡迎的星二代，年紀輕輕的她已經在社交平台上吸納不少粉絲，而Lucy的社交平台日常都是由媽媽梁志瑩（Pae）更新。早前Pae說Lucy迷上了張天賦（MC），Lucy成為賦二代（張天賦粉絲的統稱）後，除了會在家中高歌MC的歌、不停Loop MC的MV外，更要攬著MC的人形紙牌入睡，絕對是MC年紀最小的忠粉。

Lucy更要攬著MC的人形紙牌入睡 (ig@lucy.is.good)

鍾情MC的Lucy (ig@lucy.is.good)

前日（13日）Pae在社交平台上載了MC與Lucy的合照並留言：「係金童肉女」，原來是有廣告商留意到Lucy非常喜歡MC，所以促成了今次MC與Lucy合作拍廣告。而Lucy今次終於不用攬著MC的人形紙牌，可以與MC真人互動，令人羨慕不已。不少網民留言問媽媽Lucy見到MC後有什麼反應，媽媽回覆網民表示Lucy見到真人後「硬左」，惹得大家哈哈大笑。

Lucy媽媽形容他們是金童肉女 (ig@lucy.is.good)

MC與Lucy合作拍攝廣告 (ig@lucy.is.good)

日前廣告商播出十多秒的預告片，影片中Lucy穿上藍色的裙子，與同穿藍色的MC「情侶裝」上陣，Lucy爬上枱想用手指碰一下MC的鼻子，二人表情都十分搞笑。Lucy在片中更大叫「埋單」，MC立即有用疑惑的表情看著Lucy，十分可愛。