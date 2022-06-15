余德丞遭餐廳第二封公開信促道歉　老闆：可將對林鄭的愛轉移畀你

余德丞（Dickson）上月突然宣布離巢無綫，與舊東家結束8年賓主關係後，隨即便展開了一連串的新工作，更轉戰YouTube界，不時在自己的頻道上介紹美食。Dickson近日又為頻道「9BoThew 膠保廢」擔任嘉賓，與幾位主持試食被網民評論為全香港最伏的兩間餐廳，包括拉麵店以及平民扒房親自試伏。片中當Dickson他們吃到他們認為難食的食物時，亦有對住鏡頭直呼難食，毫不畀面。

有網民因此批評Dickson冇口德且不尊重店家。而在留言區就見到疑似港式平民扒房開餐的老闆大表不滿，疑似要告Dickson誹謗：「一切他們帶來的傷害和損失，定持續追究到底，人要有良知有智慧的，若進餐不合意，為何不即時投訴。」更表示其中一間分店下周會暫停營業。

Dickson試食後表情失去控制。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

日前（10/6）農場餐廳Facebook專頁上出現了一篇公開信，信中指名道姓寫到，要求余德丞道歉：「這是你的公開信，講笑納！我不要金！不要銀！只要你說對不起三個字！」又表示如果沒有收到道歉，則有「控告閣下的第二套馬車，第三套馬車，會同時開動」，意思可能指會有第二、三步行動，亦會告上法庭。但Dickson並未有就事件道歉。

農場餐廳於6月10日出的公開信。（農場餐廳FB圖片）

昨晚 (14/6) 農場餐廳Facebook專頁再post了第二封公開信，帖文寫道：「這是明天會刋登的公開信，知其不可而為之，不敢相信余先生會來真道歉。若有人提供余先生兩位同伴的真實性名和通訊地址，就甚好，甚感激。。。。。。在飽受綱上欺淩下，仍可以，要早點睡，明天再拼，晚安。」餐廳老闆在公開信當中提及「兩個叮囑」，包括要求當事人真誠道歉，以及避免再搏出位搏宣傳。老闆指，若Dickson親身前往餐廳道歉，他可將今年3月登報，向特首林鄭月娥表達真誠撕心裂肺的愛意「收回」，把那份愛意轉贈予Dickson，「做一美麗的愛的轉移」。

農場餐廳老闆給Dickson的第二封公開信。(fb圖片)