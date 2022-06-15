女嘉賓被賤嘴前男友罵佢爸爸生花柳　主持譚凱倫一句更毒舌惹批評

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由郭嘉駿（193）@ERROR、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持。早前播出的一集主題為「地獄賤口男」，嘉賓Crystal是一位文員，她的前度可以說是終極渣男，除了多次講分手去找回他的前度外，更被主持們評為「毒舌地獄級」，會當面話Crystal的家人，非常過份！



嘉賓Crystal分享自己的故事。（電視截圖）

Crystal表示初認識前男友時，對方並沒有展示真實的一面，而是非常暖男，但當他們的感情穩定之後，就開始表露「賤嘴」的真性情，而且心地亦非常差。有一次，他更當着Crystal的家人面前「亂講嘢」，竟無故話她的爸爸「生花柳」。Crystal說︰「佢有試過同我屋企人出去食飯，成家人出去做節，長輩都喺度。個情景係，因為我爸爸有濕疹，喺肚個位，咁佢（前男友）坐我隔離，我爸爸坐遠啲，我爸爸show個濕疹畀我阿嫲睇嗰陣，咁佢（前男友）就好大聲咁講咗一句『生花柳』，我就同佢講『你唔好咁大聲亂講說話啦』。（193︰你屋企人聽到嘅當時係？）我爸爸嗰陣聽唔到，但係我家姐同我阿伯坐我隔離都聽到。（193︰佢係特登畀人聽？）佢係引人注意，我聽到就好哽耳囉！（193︰講呢啲聽落會令人好唔舒服。）」

Helen（右）的言論引來批評。（電視截圖）

浩南覺得Crystal當時的態度也不恰當，應該直接罵他，193都覺得應該要好好保護家人，他說︰「我爹哋嚟！我爹哋咪會遺傳我，咪即係我都有？」但Helen竟說︰「咁可能後期生咗佢先再感染！」令193不禁說︰「你先係毒舌喎！大佬！」Helen即說「講笑」，但她的言論卻引來網民不滿，直指她好冇禮貌，跟Crystal的前男友一樣毒舌。但亦有人覺得只是節目效果。

後來，Crystal指自己已在食飯前提前男友不要亂說話，「佢係控制唔到自己」，但「佢覺得自己幽默」。Crystal當時叫停他後，他竟說︰「唔緊要啦都冇人聽到。」二伯就說︰「我聽到！你話佢生花柳啊嘛！」Crystal表示︰「我爸爸冇嘢，因為佢比較大方，但係我阿嫲就黑晒面。」

不少網民讚193做主持做得幾好。（電視截圖）

Crystal指試過有一次前男友的水樽漏水，令到升降機的地下都濕掉了，有人入升降機，他沒有提醒人，最後令人滑倒，他卻「陰陰嘴笑」，非常黑心。Crystal表示是因為前男友試過有一次在街上見到有人在電梯跌倒，之後他去賭錢就贏錢，自此他見到有人受傷他就會贏錢，連Crystal受傷他都會立即去賭錢，浩南聽到好嬲，直言︰「我覺得最好笑係佢自己整親嘅時候，佢男朋友因為佢贏錢，佢（Crystal）自己都唔介意男朋友幸災樂禍！」最後前男友向Crystal提出分手，但他們都一齊了4年多。

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