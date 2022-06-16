前TVB演員羅浩銘雜巢後亮相開電視　打得又煮得係住家好男人

前TVB演員羅浩銘（Ken）雜巢後， 首次參與開電視煮食節目《30分鐘大放餸》錄影，他表示：「第一次拍煮食節目好緊張，因為要煮埋比其他人食，平時煮比自己食，幾難食都無所謂。」



拍攝前他做足功課，在家先嘗試煮不同菜式，練習煮食過程的他說：「我之前已經係屋企試過幾個唔同嘅菜式，有啲好似太簡單，有啲要煮嘅時間太長又唔適合係節目煮。」今次羅浩銘煮爽脆手撕雞和京蔥爆炒羊肉，拍攝現場使用電磁爐，在家使用明火煮食的他表示：「原來控制火候同煮嘅時間會有影響，會令到味道有唔同，平時我自己食得比較淡，煮比人地食，味道可以重啲，如果唔夠味就可以隨時加醬，比人地有得揀，都可能係好事。」

其實Ken都喜歡煮食，但機會比較少，他說：「煮嘅話要好多時間準備，如果忙緊拍嘢就好難有時間。平時都係大時大節先會為屋企人煮一個餸，如果全部餸靠曬我，肯定有排無得食，鍾意煮完比媽媽評價。」喜愛美食和健身的羅浩銘表示：「如果唔駛拍嘢，一個禮拜至少去健身四日，變成咗習慣，我每日只食一餐，咩都食，無特別戒口，唔會超過2千卡路里，盡量避免食糖份，保持一個身形二十幾年都唔容易㗎。」

最近Ken為喜劇電影《夜校》進行拍攝，與詹瑞文、葛民輝、徐浩昌(肥腸)有對手戲，角色有新挑戰，但未能透露，希望觀眾會喜歡。