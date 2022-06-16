肥媽孖黑妹搭港鐵好迷惘　笑姊妹要問客服轉頭自己問︰點樣入㗎？

現年68歲的肥媽（Maria Cordero）有開設個人YouTube頻道，她不時會分享煮食片、做運動片段和分享日常生活等等。近來她孖好姊妹黑妹（李麗霞）頻頻有新搞作，日前，肥媽在YouTube就上載一段跟黑妹搭港鐵的片段，她的片段以「好耐無搭過地鐵 今日同黑妹一齊搭地鐵過海！」為題，全程自拍影住她們的搭港鐵情況，看得出二人不是太熟悉鐵路的路線，被網民笑似大鄉里，更有人驚呼︰「嘩！有錢人搭地鐵，肥媽好似好驚青。」



黑妹與肥媽好friend。（資料圖片）

肥媽在片段一開頭笑說︰「我哋兩個傻婆遊地鐵，因為我哋過海搭個9銀錢，幾大都用一用先！」她們行完樓梯先發現有電梯，之後二人一邊行路一邊傾偈，黑妹說︰「阿媽你搭過未㗎？（肥媽︰未啊！而家兩蚊有咩理由唔搭啫！）使唔使問吓客務部？（肥媽︰有冇搞錯啊！搭地鐵都問客務部？嘟入去啦！喂，點樣入㗎？）」似乎她們都對於搭鐵路都好唔熟。黑妹分享說︰「我正話呢唔識，問人我去返尖沙咀、佐敦道坐咩綫，佢話你搵荃灣綫啦！口在路邊（路在口邊）。」

肥媽和黑妹一齊搭港鐵。（YouTube影片截圖@肥媽 Maria Cordero）

肥媽和黑妹上車之後，肥媽似乎好緊張，問黑妹︰「金鐘落車轉柴灣綫（應該是港島綫）？」黑妹答︰「係啊！唔識就問，我唔識睇嗰啲㗎！（意指港鐵路綫圖）好彩你識問啦！」黑妹又說︰「（開得）好快啊！如果我哋揸車……（肥媽︰唔得喇！有排。）」之後肥媽又問是否搭柴灣綫，睇落好緊張。到金鐘轉車的時候，黑妹說︰「我哋識轉車啊！（肥媽︰梗係！）我哋去柴灣咩？（肥媽︰我哋去銅鑼灣，要轉柴灣綫。）而家喺金鐘？（肥媽︰係。）」二人再點頭確認。她們更遇到粉絲求合照，二人都表現親切。

肥媽和黑妹都好耐冇搭港鐵。（YouTube影片截圖@肥媽 Maria Cordero）

搭完一轉之後又再搭，肥媽和黑妹在尖沙咀站找出口找了一段時間，因為尖沙咀站比較多出口。由於肥媽腳不好，所以好少行好耐，肥媽說︰「出咗嚟差唔多12個鐘啦！（黑妹︰仲要坐地鐵喎！我哋未試過喎！享用政府1個9嘅優惠）抵啊！」睇完片段，網民紛紛留言︰「見你哋搭地鐵好好笑」、「搞到好似大鄉里」、「嘩！有錢人搭地鐵，肥媽好似好驚青」，但仍有人大讚她們貼地，留言說︰「兩位貼地的長者」、「名人好少搭地鐵喎！」

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點撃下圖睇吓肥媽間豪宅：