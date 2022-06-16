地獄廚神是我媽︱與右雨試食地獄料理　吳啟洋Phoebus作嘔不斷

ViuTV飲食真人騷《地獄廚神是我媽》逢星期一至五晚上10時30分播出。節目由陳俞希（Hailey）、「浩南」鄭伊琪、右雨及P1X3L主持，將邀請不同家庭的母親大人展示她們獨有的地獄料理。節目還會提供機會給她們的家庭成員大控訴，一齊認識媽媽超乎想像的可愛一面。另外為了全家下半生幸福，劇組更會安排媽媽們去接受廚藝特訓，為她們安排驚喜活動。而一經取錄，全家更會得到港幣五千元獎金！

Phoebus和右雨挑戰地獄菜色。（電視畫面）

每個阿媽對養生都有一份執着，今晚（16/6）一集的主角Pauline媽媽，更加是養生狂迷，最愛煲日系醫學節目，更愛上「臭名遠播」的超級食物——納豆。而為了女兒可以接受這些健康食物，媽媽不惜用盡各種方法，將它們混入阿女至愛的菜式之中，造成本集的地獄級料理：佈滿紫色黏液及疑似蟲卵的「瘀血嘔泡納豆炒蛋」、蒸到溶溶爛爛有如鬼口水一樣的「毛蟲入手牛油果卷」。不只令阿女產生陰影，更在試食現場令Phoebus、右雨兩位主持聞風喪膽，不斷推搪試食。二人最終硬着頭皮試食後，面露痛苦表情，面容扭曲及不停作嘔。

+ 2

面對殺傷力如此強大的地獄食品，以創意見稱的人氣名廚Mabel就將它們重新包裝，化身為打卡一流的「牛油果辣肉腸焗墨西哥薄餅」，以及將納豆味道昇華的「日式納豆野菜肥牛卷」，希望令女兒可以重拾對媽媽飯菜的信任。