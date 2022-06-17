After Class登陸元宇宙表演　Yumi爆Gigi內地爆紅未改火星性格

人氣女團After Class四位成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）早前合體錄製節目《After Class玩轉元宇宙》將於今天（17/6）正式播出。After Class四位成員親自操控着按照她們外貌設計而成的虛擬化身（avatar），於元宇宙內與歌迷玩遊戲及分享個人近況。在節目播出當天更會搶先登入元宇宙舉行粉絲見面會，並獻唱《要為今日回憶》、《原來談戀愛是這麼一回事》、《Breakin’MyHeart》三首歌曲。

After Class殺入元宇宙。（資料圖片）

After Class於元宇宙內合體勁歌熱舞。（資料圖片）

Gigi現於內地錄製《聲生不息》，因此她表示自己非常掛念團員及香港粉絲，Gigi透露：「我喺湖南同一眾前輩們參與歌唱節目，真係非常榮幸，亦都好開心大家鍾意我嘅表演。我人在內地，有一段時間冇見過３位團員同埋香港嘅粉絲，好掛住大家。」Gigi與團員已經多月未見，透過今次《After Class玩轉元宇宙》活動，終於可以與團員合體，別具意義。

炎明熹（Gigi）虛擬化身（avatar）元宇宙內勁歌熱舞。（資料圖片）

Yumi笑言Gigi爆紅後如「火星人」一般的性格仍然沒有改變：「我哋有睇Gigi佢喺《聲生不息》嘅表現，個節目好好睇又好好聽。本來以為Gigi去到新環境，又同咁多前輩歌手交流合作，會變得成熟穩重啲，點知佢繼續係咁火星人，喺元宇宙同fans玩遊戲嗰時，成日亂咁指揮。不過有佢嘅話，氣氛真係又再升級，希望佢一路都保持住呢個搞笑嘅水準。」

鍾柔美（Yumi）虛擬化身（avatar）於元宇宙內勁歌熱舞。

以15歲之齡榮升「師姐」的Chantel近日嘗試比真實年紀更成熟的造型，為此Chantel透露：「歌手要嘗試不同造型，保持新鮮感。之前嘗試比較成熟嘅造型時，其實我都有啲擔心，不過出到嚟嘅效果同埋反應都ok。」

姚焯菲 （Chantel）虛擬化身（avatar）於元宇宙內勁歌熱舞。（資料圖片）

點擊下圖更多相關圖片：