爆谷一周︱張敬軒難忘Ian送的模型車　重提入行多年台上一大憾事

由谷德昭主持ViuTV綜藝節目《爆谷一周》明晚（18日）播出的第19集，製作組邀請剛剛完成26場紅館演唱會的張敬軒擔任本集嘉賓，和觀衆分享演唱會趣事。軒公在演唱會中邀請不同歌手作為嘉賓演出，而歌手們送給他的禮物成為每場演唱會的關注點。



張敬軒擔任《爆谷一周》嘉賓，和觀衆分享演唱會趣事。

當被問到哪位嘉賓送的禮物留下深刻印象時，他認為馮允謙親手畫的演唱會門票、岑寧兒的擁抱，及陳卓賢（Ian）的模型車留下最深刻的印象。軒公覺得Jay十分用心準備禮物，甚至將門票上的條形碼畫出來，每一筆都充滿愛。岑寧兒的擁抱則是軒公期待已久的禮物，因為軒公很喜歡Yoyo及她的歌，更稱她為女神。至於Ian的模型車，它讓軒公回想起兒時無法買模型車的遺憾。軒公感激Ian送他模型車，收到禮物時幾乎感動到哭泣。

Ian送的模型車，它讓軒公回想起兒時無法買模型車的遺憾。（資料圖片）

製作組模仿節目《今夜不設防》，進行《爆谷不設防》環節，與張敬軒大談入行多年的遺憾事。其中一件讓張敬軒遺憾至今的，是幾年前在內地為某啤酒品牌表演時發生的小插曲。當時A啤酒品牌在三萬人體育館舉行演出，軒公是其中一位表演嘉賓，但活動前他曾為另一個啤酒品牌舉行過12場演出，經常提及另一個啤酒品牌的名字，所以在A啤酒品牌演出時，不小心說出競爭對手的品牌名字。雖然是一時講錯，但這件事情在張敬軒心中留下深刻印記，到現在也覺得很遺憾。