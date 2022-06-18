蔡少芬投資有道狂掃豪宅被封為圈中樓后　手持9個物業市值近兩億

去年舉家移居上海的蔡少芬（Ada），早前被爆已經搬返香港，並將上海逾三千呎的複式豪宅放租。其實近年在內地發展順風順水的Ada，同老公張晉都吸金力極強，一向愛投資買樓的Ada，在內地同香港都有不少物業，有指她手持9個物業，市值近兩億，更被封為圈中「樓后」！



據知Ada一家已搬返香港。（微博@張晉max）

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Ada與張晉婚後育有兩女一子，一家五口幸福美滿，事業亦愈來愈旺，密密搵真銀的她一有錢就買磚頭，據知Ada在香港、北京、上海及張晉家鄉重慶等地都有物業，兩公婆曾在短短兩年內連掃四個物業，2013年以1,200萬買入九龍站凱旋門一房單位，現時升值至約1,626萬，翌年以約757萬元購入灣仔囍匯一個開放式單位，2015年底再以2,600萬買入元朗爾巒千呎獨立屋，連天台、花園，2017年斥資1,216.51萬元買入何文田皓畋一個兩房單位，除此之外，Ada還持有元朗錦繡花園獨立屋，有指她買樓不但為了保值，更是為了小朋友着想，目的是包抄港九名校網，為子女升學鋪路，又可以有更大的居住及活動空間。

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雖然Ada在樓市掃貨毫不手軟，但日常生活就非常慳儉，從不追求名牌，而張晉亦曾大讚太太理財能力強，投資眼光高，將財政大權完全交給對方。而Ada現時在內地及香港名下的物業粗略估計市值近兩億，絕對是名副其實的「樓后」！

Ada同老公張晉都吸金力極強。（微博@蔡少芬）