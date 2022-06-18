王卓淇親爆離巢TVB全因冇錢　月入$7000唔夠生活：租房吃飯都勉強

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）在去年宣布離巢，回復自由身後Erin轉戰內地，更頻頻在抖音開直播，成功吸引超過25萬粉絲關注。雖然Erin已經離巢一年，但仍有不少網民好奇她離開TVB的原因，日前Erin就拍片回應：「很現實的原因啊，其實就是沒有錢啊！」她更大爆在TVB期間的收入，直言人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題。



王卓淇自言離開TVB全因沒有錢。（影片截圖）

Erin首先大爆入讀藝員訓練班的學員月薪只有三、四千，而港姐出身的她當時與TVB簽的是經理人合約，即是「親生女」，所以待遇相對好一些：「通常這樣會多一點角色，但是呢我也試過一年沒有戲拍，所以競爭還是……因為每個人都是親生女、親生仔，所以沒有區別了後來就，簽約還是要三思。但是呢的確是會比訓練班好一點吧，就好一點點，然後薪水呢，我第一個月只有7,000塊，就是真的不夠生活，租房子啊吃飯可能都勉強，然後到我離開的時候呢，其實也就漲到1萬多吧，也是很難很難。」

Erin直言人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題。（影片截圖）

Erin在劇集《十二傳說》中交代殺人動機時的一段含淚獨白戲獲網民激讚。（YouTube影片截圖）

Erin在效力TVB七年期間星運平平，多數在劇中飾演配角，較令人印象深刻的有《愛情食物鏈》、《全職沒女》、《十二傳說》、《那些我愛過的人》等，在廣州出世的她離巢後回到當地發展，她亦直言很開心，她又自言不擅長交際：「我的個性比較適合自媒體，因為我比較不善於交際，很多男演員女演員會去跟製作人打交道，然後他們的關係很好，所以製作人開戲都會預留角色給他們。」Erin自認比較怕醜，所以更適合自己做抖音，現時可以開Live唱歌給大家聽，都算是實現了小時候的夢想。

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雖然Erin自言人工低，但其實她家底豐厚，有指她的爸爸是護膚品生產商，在內地開設逾50萬呎廠房，家人在海外亦有不少物業投資，又有傳Erin在香港和內地都有物業揸手，所以她被指是無綫富貴小花之一。以長腿見稱的Erin經常在社交平台Post性感相，而她自從回到內地發展後，尺度更愈來愈大，但就有網民狠批其作風有損港姐形象，更指她似網紅多過港姐，不過Erin就曾發長文還擊：「我不認為網紅在現在社會是貶義詞了，現在已經是KOL年代，網紅影響力隨時比很多演員都要高。」又表明為自己感到自豪：「出道以來，我堅持底線，沒有出賣過自己身體和靈魂，沒有做過犯法的事，我甚至基本沒有緋聞！我沒有靠任何人幫助，現在自己努力賺錢養活自己及家人，我認為我絕對對得住香港小姐的名銜！」相當霸氣。

Erin經常在社交平台Post性感相。（IG@erin__kay）