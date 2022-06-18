鄭欣宜35歲生日片曬千呎西半山豪宅　「老公」Anson Lo冧爆送驚喜

鄭欣宜近年開設了個人YouTube Channel，並會在該平台分享自己的日常生活，昨日她就上傳了她早前慶祝35歲生日Vlog，記錄了當日慶生的實況。她除了得到Anson Lo（盧瀚霆）親自唱生日歌祝賀之外，又與好友許廷鏗大跳艷舞慶祝。欣宜在家中吃完早餐之後，便到排舞室學舞。途中她收到了「老公」Anson Lo的生日祝福訊息。Anson Lo又親自唱生日歌給她，令她驚喜到不斷尖叫。欣宜在收到短訊後，馬上錄音回覆：「多謝你啊老公，好開心聽到你個Message。」

欣宜叫Anson做老公。(影片截圖)

欣宜同Anson Lo好老友。

而在欣宜的這個生日Vlog中的亦令千呎豪宅內部裝潢擺設曝光。從片中可見，欣宜的大廳非常寬闊，擺放了一座鋼琴以及兩張大梳化。浴室更是可媲美酒店浴室，又大又靚，感覺相當舒適。其實欣宜已非首次曝光她的豪宅，今年初她也曾拍片揭露過家中環境佈置。

欣宜現居西半山嘉和苑一個約1093平方呎的三房單位，寓所闊落的客廳和飯廳以米白色簡約風格為主，睡房一樣走務實的路線，只有淨色的傢俬，沒有半點華而不實的元素，浴室亦以自然風格為主，採用木色的竹簾再加上一個綠色盆栽增添大自然的味道。廚房設計充滿了外國農村風格，裝有多個入牆式大焗爐，可盡情享受入廚樂趣。

另外，有不少網民都十分關注欣宜能否成功繼承她母親沈殿霞 （肥姐）的6千萬遺產，因為肥姐於2008年離世，並留下巨額遺產，她生前曾立下遺囑要求欣宜必須在35歲之後，才可以動用她留下的遺產。雖然今年欣宜已經達到可以合法繼承遺產的年齡，但是她生日後一直沒有交代自己能否繼承遺產一事，亦透過經理人公司表示不會對遺產一事做出回應。

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