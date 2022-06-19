甘比大女劉秀樺挑戰紅唇Look靚到似公仔　用100蚊平價唇膏勁貼地

現年13歲的劉秀樺（Josephine）是劉鑾雄（大劉）及甘比（陳凱韻）的長女，不時都會在社交網站上分享自己的日常，Josephine今日（18/6）就在Instagram上曬出自拍，大騷精緻五官，其中的一雙大眼睛更非常靈動，不過這次的Josephine略施粉黛，使用比平時更為鮮艷的唇膏，黑髮配上紅唇令Josephine散發極致清純少女感。

，Josephine今日（18/6）就在Instagram上曬出自拍，她如往常一樣五官十分標緻，一雙大眼睛非常靈動。（IG/@josephinelausauwah）

一眾網民紛紛留言表示：「sweet girl」，更有網民問Josephine：「What shade of lipstick do you wear？I love it:)（你用咗咩唇膏，好靚！我好鍾意）」，而Josephine就大方分享唇膏色號：「thank you! this was the 3ce blur water tint in the shade laydown（多謝你啊，呢個係3ce嘅唇膏，色號係laydown）。」雖然Josephine出身富貴但是意外地盡顯貼地一面，因為這枝唇膏價格便宜，只需要約100港元就能購買到。

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