甘比大女劉秀樺挑戰紅唇Look靚到似公仔　用100蚊平價唇膏勁貼地

現年13歲的劉秀樺(Josephine)是劉鑾雄(大劉)及甘比(陳凱韻)的長女,不時都會在社交網站上分享自己的日常,Josephine今日(18/6)就在Instagram上曬出自拍,大騷精緻五官,其中的一雙大眼睛更非常靈動,不過這次的Josephine略施粉黛,使用比平時更為鮮艷的唇膏,黑髮配上紅唇令Josephine散發極致清純少女感。

,Josephine今日(18/6)就在Instagram上曬出自拍,她如往常一樣五官十分標緻,一雙大眼睛非常靈動。(IG/@josephinelausauwah)

一眾網民紛紛留言表示:「sweet girl」,更有網民問Josephine:「What shade of lipstick do you wear?I love it:)(你用咗咩唇膏,好靚!我好鍾意)」,而Josephine就大方分享唇膏色號:「thank you! this was the 3ce blur water tint in the shade laydown(多謝你啊,呢個係3ce嘅唇膏,色號係laydown)。」雖然Josephine出身富貴但是意外地盡顯貼地一面,因為這枝唇膏價格便宜,只需要約100港元就能購買到。

點擊下圖觀看更多: