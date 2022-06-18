Rosanne黃婉君揸勞斯萊斯遊車河　同妹妹Race初來港已住半山豪宅

黃婉君（Rosanne）曾與妹妹黃婉佩（Race）組成女子組合2R在香港出道，不過兩人都已經淡出娛樂圈多年，各自組織家庭。婚後Rosanne同牙醫老公Derek定居香港，但因受疫情影響，Rosanne已經有近兩年未能與在新加坡的家人見面，直至早前她終於飛返新加坡，除了可以姊妹團聚之外，Rosanne還揸車帶媽媽遊車河。片中所見Rosanne負責做司機，而她所揸的Rolls-Royce（勞斯萊斯）更引起不少網民關注，有網民問道是否新座駕，Rosanne就透露是父母的座駕，可見她家境絕對富裕！



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當年Race同Rosanne兩姊妹初來港就住半山豪宅，但就強調是由父母所買。（影片截圖）

2R在2002年出道，適逢今年是Rosanne同Race出道20周年，兩人亦有拍片慶祝，早前Race就在片中透露當年兩姊妹初來港就住半山豪宅，但就強調是由父母所買：「講真，發誓，真係我Daddy媽咪買。嗰間喺半山西摩道，嗰時買係900萬港幣，而家唔知幾錢，可能係二千幾萬？個風景好靚，我哋係因為個風景而買。」Race在出道初期曾與新加坡富商陳靖諧有過一段婚姻，其後又同娛樂大亨向華強兒子向佐拍拖，當時Race住豪宅又有名車代步，因而曾被指是靠前夫及向佐在背後出錢出力，但原來Race同Rosanne真正的「金主」是父母！

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Race在新加坡的豪宅估計市值超過1億港元，單單是花園已經逾3000呎。（IG@missracewong）

Race淡出娛樂圈後曾轉戰金融界，後來認識了比她年長19年、從事房地產生意的David Loh，兩人在2016年舉行婚禮，婚後定居新加坡，有指他們一家住的豪宅估計市值超過1億港元，現時Race與細妹Rhonda於新加坡發展房地產 apps，主要協助新加坡居民買賣房屋，搞得有聲有色。而Rosanne與外籍牙醫Derek結婚後，一直專心相夫教子，做幸福少奶奶。