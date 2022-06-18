劉頌鵬與前公司解約做外賣員賠20萬　重溫《造星》參賽片感觸落淚

有份參演無綫（TVB）劇集《欺詐劇團》、《青春不要臉》以及《金宵大廈2》的劉頌鵬（Enson）昨日（17/6）現身陳敏之YouTube頻道，與孔德賢大談入行辛酸歷史。曾經參加《全民造星II》的Enson重溫當日在台上的表演片段時更感觸落淚，令敏之大為心痛並拍手以表支持和鼓勵。



曾經參加《全民造星II》的Enson重溫當日在台上的表演片段時更感觸落淚。（影片截圖）

現年27歲的Enson重提大學畢業後曾經與一間娛樂公司簽約，但兩年間完全沒有給予工作機會：「我出面自己搵嘢做仲要同公司分錢，我覺得唔可以再合作，佢就搵灰色地帶屈咗我二十萬。」當時只是剛大學畢業的他什麼都沒有，只好花兩年時間做外賣員還清二十萬再重新開始：「嗰時每日朝早八點上線，做到夜晚十點左右，每日淨係畀半個鐘自己放飯，一個月都搵到兩萬幾蚊。」敏之以及孔德賢均表示不容易，Enson說：「覺得自己幾叻，都捱得住。」

Enson曾經是《#後生仔傾吓偈》一員。（IG/ @ensonlau）

加入TVB前，Enson曾於2019年參加《全民造星II》，敏之亦於節目中重播當時的片段，Enson聽到三年前自己的一番說話時不禁感觸落淚。當時的他在台上說：「我覺得喺呢行有時令到我好崩潰，因為我覺得自己好孤單，生活得好唔穩定，我覺得好無助。我唔敢想像之後嘅生活係點，我只係知道而家生活得好痛苦，我唔敢去搵一份Full-time，因為我驚搵咗Full-time之後會冇時間去casting，咁我就冇戲拍。」Enson續指等待的過程會很煎熬，但他仍然會等，亦明白自己與別人的差距很大，但他會繼續努力：「我會繼續發我嘅明星夢、繼續發我嘅演員夢。」

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參賽片後播放後，敏之感慨說：「我係你阿媽一定心痛死，知道佢捱得好辛苦」，隨後再拍手鼓勵Enson。孔德賢安慰Enson說：「呢啲經歷成就到而家嘅你」，Enson亦很感激當日的自己選擇堅持，這些小印記令他學懂珍惜每一個表演機會。