陳柏霖接受鄭裕玲訪問曬流利廣東話　謙虛稱「仲記得少少」

台灣律政輕喜劇《正義的算法》近日在Disney+上架，此劇集由陳柏霖和郭雪芙主演，近日二人接受鄭裕玲（Do姐）主持的口水多過浪花的Zoom專訪，兩位主角都以廣東話和觀眾打招呼。開始時，Do姐提問到陳柏霖還懂不懂聽和說廣東話，他回應：「仲記得少少，但好耐冇講啦。」

接受Do姐專訪。（Facebook）

而這劇集《正義的算法》是在台灣疫情爆發的時候拍攝，拍攝了大約兩個星期，然後便停了三個月沒有拍攝，因為疫情疫重，所以在疫情期間郭雪芙笑言也是在家裡沒什麼事情做，她說：「我都是在家裡做瑜伽，看看書，煮煮菜。」

郭正芙真係台灣女神。（Facebook）

原來陳柏霖已經接近有十年沒有在台灣拍攝電視劇，對上次接拍台劇已經是2011年的《我可能不會愛你》，2015年曾客串過《必娶女人》，他解釋一直也有拍劇，只是台劇真的很久沒有接拍，這次接拍原因除了劇本好之外，和導演也是好朋友。

這段對答中最值得一讚的是，陳柏霖是全用廣東話回應Do姐，雖然謙稱很久沒有說廣東話，但回答過程完全不像很久沒有說廣東話，聽起來還是相當流利，他說：「導演係我好朋友，跟住角色我好鍾意，冇試過呢啲律色角色，同埋呢個角色好賤，可以講賤嘢。同埋同佢（郭雪芙）合作已經係第三次，所以好好玩，冇試過咁拍戲。」

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劇中柏霖是有一位小朋友，他除了要做律師，還要做一名奶爸，柏霖說湊小孩是有經驗，不過這部份則用國語回答，因為廣東話坦言不知怎表達：「在現場時候小朋友還很小嘛，所以常常陪他玩，沒拍戲時候也要陪他玩，取得他的信任，增加親密度，拍攝時候沒有陌生感。所以跟小孩子拍戲花費的能量其實蠻大的，無論體力還是精神上」。