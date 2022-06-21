大灣區發展記者會多位巨星撐場　林嘉欣最愛「買磚頭」當投資

6月20日舉行「粵港澳大灣區文創開新篇」記者會除了有古天樂、曾志偉、黎明等人出席，還有老闆林建岳旗下藝人林嘉欣，熊黛林，蘇永康，姜皓文，周祉君，朱鑑然等都有出席。



林嘉欣出席活動。（梁碧玲攝）

林嘉欣接受傳媒訪問時，笑言出席只因為老闆林建岳博士邀請，說：「我唔知嚟做咩㗎，哈哈哈，我只係收到老闆林博士出聲話今日一定要到，因為我今年簽咗林博士第10年，佢話有開心事情要宣布，所以我就嚟。」

林嘉欣出席活動。（梁碧玲攝）

她續說，除了工作近年愛上了做陶瓷，說：「對陶瓷好多想像，所以就好多時間想去創作，係另外一種創作。其實係囡囡學先，佢學咗三年我先介入，但係我開咗陶室之後佢又唔想玩，通常小朋友都想避開同媽媽興趣唔同，不過冇所謂，學咗嘅嘢唔會忘記，佢隨即pick-up都得。」被問到會否考慮在大灣區置業，她回答：「我不懂投資，最穩陣是買磚頭，是零風險的投資。」

蘇永康大談父親節經歷。（梁碧玲攝）

蘇永康接受《香港01》訪問時，就表示自己過了一個難忘的父親節，早前兒子因為發高燒而需要睇醫生，幸好檢查後發現只是上呼吸道感染。他說：「因為媽咪呢段時間唔喺香港，所以我就享受吓呢段黐住我嘅父親節。小朋友如果生病，（做父母）擔當嘅角色就係，例如佢想嘔你要同佢講唔使驚，嘔係正常，要畀信心佢，等佢知道你係可以被依賴。」被問道會不會將工作重心放到大灣區上，他回答：「我其實從來都冇分香港內地，因為我一直都有華語市場，有大灣區文創都係好事，因為可以令到多啲非廣東話地區留意多啲廣東話。」

姜皓文最近工作忙碌。（梁碧玲攝）

姜皓文接受《香港01》訪問時，表示拍完《一樣的天空》後，手頭上還有兩部電影以及一套電視劇拍攝中。有關於早前劇集《下流上車族》「林敏驄執姜皓文二攤」的新聞，姜皓文就表示其實自己一日都未有參與拍攝，早在洽談階段就因為檔期問題而婉拒出演，說：「我從來冇開過工，最後都協調唔到。」問到會否與同場的曾志偉洽談合作事宜，他回答：「好想呀，因為幾次因為檔期都合作唔到，好想快啲再合作，因為之前拍過一兩部都好開心。」