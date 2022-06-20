鍾嘉欣18歲比賽片段曝光　穿三點式繞場：是一個好怕羞女仔

鍾嘉欣於溫哥華待產不忘經營個人Youtube頻道，日前佢分享了自己18歲時喺溫哥華參加「活力新星大賽」嘅片段。影片中，只見鍾嘉欣身穿粉紅背心蠅牛仔褲，仲要拎住拎全把長遮登場，鍾嘉欣自己解釋返當時差不多係素顏上陣，以身上嘅飾物，就係來自婆婆同媽媽。鍾嘉欣仲話當時嘅髮型係由媽媽操刀。

18歲嘅鍾嘉欣參加《麗晶活力新星大賽》（Crystal Cover Girl），並獲得第一名。

第二條表演片段，鍾嘉欣拎住把羽毛扇出場，而頭上嘅金鏈，佢話係「真嘅」但屬於媽媽，而把扇「係喺媽媽嘅廁所搵到，而家仍然喺佢廁所中。」嘉欣當時聽嘅係《一個為你甘去蹈火海的人 》，成件事其實都幾唔夾，不過又好好笑。「以前總會留一束好油膩的頭髮在面旁，以前不懂style，覺得這樣的自己最靚。」其後嘉欣又笑自己細細個已經好鍾意唱歌，但唱《一個為你甘去蹈火海的人 》時唱功真係好有問題。

好單純嘅佢拎住羽毛扇跳《一個為你甘去蹈火海的人 》。

鍾嘉欣話係因為當年好鍾意梁詠琪和鄭伊健，所以入行後同伊健拍攝劇集《隨時侯命》，係一件十分幸運嘅事情。「見到18歲嘅我，會心微笑，見到一個真係好單純嘅女仔……以前啲皮膚真係唔錯，係冇粉底，只係加咗媽咪嘅唇膏。比賽去到決賽時，鍾嘉欣要以三點式上陣，「你會見到一次又一次嘅舞台，我係愈來愈有自信。」片段所見，鍾嘉欣當時仲有少少baby fat，但絕對係一眾參賽者最純最靚一位。

愈戰愈勇。

嘉欣又指所有片段都十分珍惜，就算有錢都買唔到「感恩好朋友當時攝錄下來，可以讓大家看回18歲時的我，性格是如何，很欣賞年輕時的我想法簡單，是一個很勇敢的女仔，參加選美要好大勇氣，耍面對好多人，那時的我從來沒有在台上表演過，是一個好怕羞女仔。」