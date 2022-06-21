貧窮限制想像｜方紹聰入住總統套房　孖孫慧雪食30萬廚師發辦

J2台由C君領軍改革，6月20日起逢周一至周六推出共十五個全新節目，由方紹聰（奶仔）監製兼主持的《貧窮限制想像》播出首集，借屋邨出身的奶仔的視覺，引領觀眾走進富貴人家世界，一探由金錢堆砌成的刺激感及快感。首集嘉賓是孫慧雪（雪雪），她跟奶仔入住4萬港元一晚的總統套房、並豪食30多萬港元一餐的廚師發辦（連包場）。

奶仔方紹聰邀請好友孫慧雪做嘉賓，入住總統套房，仲包埋名車點對點接送。

鬼主意多多的奶仔，席間大展身手以鋼琴彈奏《愛很簡單》，並自爆背後有辛酸，奶仔話︰「以前訓練班唔係太多機會，所以學好多嘢增值自己，希望令到啲監製、導演就算唔鍾意我，都因為我嘅技能迫住用我。」他又透露不少技能均是上網自學，其中彈鋼琴是自學、再加與張彥博合作拍劇期間對方從旁指導。

方紹聰自學彈琴，今次拍《貧窮》仲派上用場添。

同樣出身屋邨的雪雪，則笑指「貧窮」沒有限制其想像，她說︰「反而會多好多想像，細個好窮嘅時候，我哋求其喺地下畫條線，都可以玩跳飛機。」雪雪續指試過跟嫲嫲一起想像將來屋企應如何佈置。第二集《貧窮限制想像》嘉賓是曾主持《3日2夜》及《姊妹淘》的吳紫韻（Purple）；今集介紹的乃「萬事」系馬主伍燕梅女士，伍女士養的錦鯉加起來總值超過1,000萬港元，單是魚池就花了數百萬建成，相當厲害。

奶仔方紹聰與孫慧雪品嘗30多萬港元一餐的廚師發辦。