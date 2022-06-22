簡淑兒離巢TVB用10年時間蛻變為女神　新相外貌精緻似公仔勁可愛

現年32歲的簡淑兒（Jessica）外表可愛，keep住少女look，外貌更愈變愈年輕，是不少人心目中的女神！日前，她在社交平台上宣布離巢，變為自由身發展，簡淑兒字裡行間透露自己曾感到迷失。簡淑兒亦不忘謝謝曾經給予機會的導演和監製：「多謝你哋俾過我嘅機會、鼓勵同肯定，在心中！」



簡淑兒在IG宣布離巢的消息。（IG@kan_jessica）

簡淑兒自8歲起就隨家人到美國生活，其親戚經營珠寶金飾生意，她曾被指家底豐厚。她在2012年曾參加《2012年度香港小姐競選》，但最後落敗，翌年才真正回流返港發展，加入無綫擔任節目主持和TVB娛樂新聞台主播。她在2015年，分別與許雅婷（Kabby）、袁紫僑（CoCo）和溫心（Swan） 等人，組成女子組合「少女標本」，但歌唱事業發展平平。她於2016年憑着在無綫處境劇《愛·回家之八時入席》裏飾演「袁冰冰（Elsa）」一角，因笑容甜美而引起網民關注。後來轉為TVB的經理人合約藝員。拍劇方面，簡淑兒未算有太突出的表現，反而在綜藝節目《3日2夜》做主持而引起關注，看來她主要因為美貌而得到留意。

簡淑兒近年愈來愈fit，愈來愈美。（IG@kan_jessica）

簡淑兒因為離巢而再被翻出選港姐時期的照片，當時她的眼睛小，臉型較闊，對比起她現在的一雙腰果笑眼和瓜子臉型，看上去相差很大。對於曾多次被指「變臉」，她本人堅稱這是受髮型和化妝影響，並在記者訪問時即場掐鼻以澄清傳聞，力證靚樣純天然！而簡淑兒亦曾回應說：「係要淨係攞嚟攞去都係攞嗰幾張，好明顯妝、頭都出晒事嘅相嚟做比較嘅，我都冇辦法。」的而且確，除了當年選港姐記者會時的一輯相之外，無論是剛出道時，抑或是「少女標本」年代，簡淑兒的外表其實跟現在分別不大！

點擊下圖重溫簡淑兒出道以來的變化︰