大停電｜Ian陳卓賢發文慰問　陳健安受影響：無水飲無得吹頭

6月21日晚上7時許，中電位於元朗朗屏8號附近一條電纜橋突然起火，火勢一發不可收拾，事故引致元朗、天水圍及屯門區大停電，不少屋苑、商場、醫院沒有電力供應，到處一片烏燈黑火。網上不少粉絲拿出應援燈牌作照明，Ian陳卓賢亦發文慰問，原來C AllStar成員陳健安（On仔）更是受影響一員。

陳卓賢（Ian）於Instagram限時動態內上載寫著「Please Stay Safe」的黑底白字，希望一眾受停電影響的市民可以安全。（IG：iancychan）

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On仔一直在IG STORY更新，至接近午夜上載短片名為「停電無網絡的一小時」，原來事發時他剛跑完步準備回家：「無晒電連想打999都打唔到。返到屋企點著晒啲蠟燭，同埋充電月亮燈及露營燈。無晒燈啲星星好光，但好危險，因為連紅綠燈都無晒交通亂七八糟。經過安老院又好擔心，因為有啲老人家要靠電子儀器保命。冇電，好似世界大亂，以為打仗。」

On仔陳健安受大停電影響，無水飲洗完頭無得吹。（IG：@on_callstar）

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停電令大家生活大受影響，On仔跑完步要沖凍水涼，無法吹頭，連飲水都成問題：「屋企只用電子水機，冇電開唔到機飲水。仲有盒奶，雪櫃冇電，要快啲飲晒啲奶，否則會變。」正當他考慮回媽媽家借宿，家中電力已恢復，但天水圍天晴邨、天澤邨、天悅邨及天富邨近2萬戶仍受影響，預計兩個工作天完成搶修工作。

有粉絲拿出應援燈牌照明。（網上截圖）