奶仔方紹聰十日減14磅　忠告蔬果汁減肥法有一尷尬情況

34歲的奶仔方紹聰加入TVB逾十年，近年終漸露頭角，演出機會不斷，近日更榮升監製主理他的J2節目《貧窮限制想像》，又與郭子豪何廣沛合作開Youtube頻道「食腦 BrainStorming」，近日上載新片，奶仔竟10日內減去14磅！

奶仔方紹聰體重直升至180磅上鏡面圓圓。（影片截圖）

主持《野外步出 》，將郊遊行山配美女，奶仔憑節目成功入屋，但疫情下減少運動令體重暴升至82.2公斤即180磅﹗他決心減磅，嘗試「蔬果汁減肥法」，連續十日以「蔬果汁」取代正餐，一日四杯分別當作午餐、下午茶、晚餐和宵夜。身為健身教練的郭子豪曾出言勸阻指：「你需要減15kg脂肪，以你個減肥法應該肌肉量唔會增長。」

郭子豪指奶仔方紹聰體脂及水份比例都超標。（影片截圖）

根據體格分析，奶仔無論體重、脂肪、水份等指標全部不合格，郭子豪指正常減重約需要兩至三個月回到正常水平，但奶仔執意用「蔬果汁減肥法」，以五青汁、紅菜頭加甘筍、紅蘿蔔蘋果汁等，一日四杯分別當作午餐、下午茶、晚餐和宵夜，當中有出外景拍攝日子奶仔一樣堅持，他表示：「飲蔬果汁除咗瘦之外，最緊要身體毒素少咗，仲有因為無鹽份，我啲汗係唔臭唔咸，之前我啲汗可以拎去炒菜﹗」

奶仔方紹聰一日四餐只飲蔬果汁。（影片截圖）

十日過去體重跌至75.8kg，足足減去14磅﹗但脂肪及肌肉量同樣直線下跌。奶仔忠告觀眾：「如果你想親身試呢個蔬果汁減肥法，千祈唔好立亂放屁！唔係話啲屁好臭，而係當你一個人飲蔬果汁幾日之後，分唔到嗰個係屁定係濕嘅屎！」一開頭我同郭子豪去視察場地，有一刻想放屁就自然放出嚟，點知發現原來唔係屁……有一刻我突然話要去廁所……（唔怪得去咁耐啦）我將底褲都拎埋出嚟洗，我講真！」同場的郭子豪和女友鄧卓殷聽畢都瘋狂大笑。

奶仔方紹聰成功十日減去十四磅，但忠告大家有機會出現尷尬情況。（影片截圖）