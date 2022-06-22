古巨基孖Edan翻唱《飄流教室》　仙氣MV女主角媽咪係港產片女神

古巨基和MIRROR成員呂爵安（Edan）最近重新演繹經典作品《飄流教室》，歌曲和MV亦在今日（22/6）正式推出。MV中，有一名女生一直在Edan身邊守候，眼見男方女友換完一個又一個，自己卻未敢表明心意，只能站在「最佳位置」上慨嘆「從來沒我份」，不少觀眾、歌迷都大讚她氣質滿瀉，更與木村拓哉細女Kōki（木村光希），以及台灣女星柯佳嬿有幾份相似，她便是80年代港產片混血女神柏安妮的大女許恩怡（Natalie）。

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古巨基大讚呂爵安假音一流 Edan學生Look拍MV︰感受到前夫嘅感覺

現年18歲的許恩怡是影壇新人，去年更憑內地電影《燃野少年的天空》在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」，而身為Angelababy師妹的她早前亦接拍了衛生巾廣告大騷舞技，雖然三歲開始習舞，更完成了所有皇家舞蹈學院嘅分級同職業考試，但她拍攝時卻被此考起：「雖然我比較習慣拍跳舞，但要配合這次的音樂確實有點難。要在所有不同的場景跳也是個挑戰，有啲地方比較窄，有啲喺斜坡，同時注意表情，留意機位！」

許恩怡在《燃野少年的天空》中飾演追夢少女。（劇照）

許恩怡在衛生巾廣告中大騷舞技。（宣傳照）