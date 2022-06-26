專訪︱林德信入行十年事業不再被動：唔製造機會畀自己，邊個會？

亞洲最大型戶外NFT藝術展覽「ARTAVERSE」早前登陸中環海濱活動空間，林德信（Alex）與WASHI JEANS創辦人吉川浩幸先生合作，打造一場嶄新的時裝藝術劇場體驗。吉川浩幸先生展出花逾二十年研究、以和紙打造的牛仔褲，每條牛仔褲的背後都包含着無數的工序以及獨有的故事。他更將WASHI 2021《The Life on Earth》系列中名為「AKATSUKI曉」的牛仔褲送贈Alex，而Alex亦以這份禮物為靈感創作出多幅畫作，實行將時裝與藝術融合。兩位接受《香港01》專訪時大談合作感受，而Alex亦對吉川浩幸先生的堅持和追求深表佩服。



林德信與WASHI JEANS創辦人吉川浩幸先生合作，打造一場嶄新的時裝藝術劇場體驗。（陳順禎攝）

吉川浩幸先生花21年研發和紙牛仔布 將日常生活融入牛仔褲設計

吉川浩幸先生說「AKATSUKI曉」與Alex的性格以及形象相符，故特意挑選這條牛仔褲送給對方，「係強烈嘅陽光，日出、正面嘅能量。佢（Alex）嘅性格都係好正面，好啱佢。」每條牛仔褲的背後都是吉川浩幸先生的心血結晶，經過整整21年的開發過程，他成功研發出和紙紗線，其後再利用紗線編織出和紙牛仔布，製作出以冬暖夏涼、輕量乾爽為特點的牛仔布，「和紙係從樹上嘅天然材料，最難係佢成日斷，好似一張紙。點樣做twisting，令佢成功變成布料。」

每條牛仔褲的背後都是吉川浩幸先生的心血結晶，經過整整21年的開發過程，他成功研發出和紙紗線，其後再利用紗線編織出和紙牛仔布。（陳順禎攝）

聽到吉川浩幸先生分享每條牛仔褲背後繁複的工序時，Alex亦深深被對方的堅持打動，「21年時間研究，將日常生活融入牛仔褲設計，每一條褲代表每個人生階段、生命出現的事件，包括愛情、結婚。每一個故事都好靚，佢講嘅時候好簡單，但愈諗就愈有層次。」

提起身穿的牛仔褲「AKATSUKI曉」，Alex佩服表示，「經過差唔多20間廠嘅工序、手功先完成，同香港人嘅節奏好唔同。係佢記得以前細個住好舊式村屋，趟門就有和紙。到佢大個做Fashion就醒起和紙好犀利，冬天保暖、夏天又涼，就諗有冇得將呢個技術同牛仔褲Mix埋，於是就設計咗和紙嘅fabric。」對於今次的合作，他們滿意之餘亦很喜歡兩種文化的結合，Alex欣賞吉川浩幸先生的細心和追求，而吉川浩幸先生亦非常欣賞香港人的速度。

Alex身穿的是WASHI 2021《The Life on Earth》系列中名為「AKATSUKI曉」的牛仔褲。（陳順禎攝）

入行十年學會主動爭取工作機會 「如果機會唔製造畀自己，咁邊個會？」

談完二人的合作，Alex亦有分享自己的工作動向。適逢今年是Alex入行第十年，他希望可以主力做音樂，「初初入行係好想做音樂，而家我問番自己，係咪仲好似十年前咁鍾意做音樂？我仲有呢個決心，好想做多啲，因為呢十年儲咗啲經驗，會唔會比十年前嘅我有進步？而家係獨立（歌手），做音樂唔可以有期望，總之想做就做。」

比起十年前，Alex的進步是在事業上變得更主動，不再被動地等待機會，「更有自信自己畀機會自己，加埋而家係獨立，如果機會唔製造畀自己，咁邊個會呢？」而第一個嘗試就是與WASHI JEANS、BOTANIC UNION合作舉行的嶄新時裝藝術劇場體驗，首次做音樂導演、製作人以及編劇，過程好玩之餘亦令Alex構思將來個人演唱會的可能性，「開騷未必會好似香港人睇開嘅演唱會模式，希望可以Develop多啲。」成為獨立歌手後，Alex表示比起有公司時自由度更大、與合作單位的溝通更加直接和快捷，但換來的就是資源的減少，收入有因而受影響嗎？他反而指現時管理金錢上變得更精明，「你問我之前收入係幾多，我都唔知，可能嗰時後生對錢冇乜概念，以前有啲stupid。而家要自己了解，就開始有自己要求同睇法，係一個進步。」

比起十年前的自己，林德信的進步是在事業上變得更主動，不再被動地等待機會。（陳順禎攝）

Alex渴望踏上《聲生不息》舞台 「呢個機會唔係個個人有」

爸爸林子祥正參加內地歌唱節目《聲生不息》，林德信坦言很想參與節目，「疫情第一年，我見到佢好悶，因為疫情前佢好忙，不停去唱歌。我見佢上年有番工作，個人即刻醒番、開心番。平台愈嚟愈大，《聲生不息》係全世界都睇緊，唔係個個人都可以踏上呢個舞台，如果我都可以上到去，一定會去，一定會做足所有功夫，因為呢個機會唔係個個人可以有，要好好去珍惜同增值自己去做最好嘅表演。」看到爸爸與葉蒨文（Sally）每一集的表現愈來愈出色、愈來愈享受，Alex可說是完全放心，「都唔使擔心，佢哋咁有經驗。」

對於近年北上發展的藝人，不少網民都認為他們選擇離棄香港市場和觀眾，Alex認為大家應該單純從音樂角度出發，「呢個問題好複雜，我只會用音樂嚟講……音樂嘅夢想淨係想搵到觀眾同你一齊，喺香港又好，去第二度又好，就係咁pure嘅接觸，唔需要諗到咁複雜。透過音樂分享訊息，搵到呢個connection係最緊要。而家好多人上內地，因為搵到啲觀眾，搵到啲機會，淨係呢樣嘢。」至於掛着星二代的名銜壓力大嗎？他說控制不到別人的睇法，唯一可以做的就只有做好自己，「好多嘢會令一個星二代有負擔，如果佢真係好愛自己嘅工作，只需要Keep住做好自己嘅作品。一定會有好多人覺得你係Daddy媽咪嘅影子，啲人點講你、點睇你控制唔到，控制到嘅係你準備好自己。」