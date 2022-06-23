吳若希首度升呢做女一　孖陳展鵬離港3個月：我又唔覺得自己係

吳若希（Jinny）最近在IG透露身在深圳隔離中，原來她將會與視帝陳展鵬合作新劇《香港人在北京》，更首度升呢做女一！據知，劇集演員還會有洪永城、戴祖儀、蔡潔、傅嘉莉、吳業坤和陳聖瑜等等，而劇集主要講述陳展鵬任職物業管理公司高層，憑著小聰明、圓滑的交際手腕，以及過人的運氣，大學畢業後一直扶搖直上、步步高陞，堪稱「人生勝利組」，未料因投資失利而令身家暴跌，影響其退休計劃。沮喪之際，竟獲委派到北京分公司出任CEO一年，陳展鵬毅然一搏，與太太Helen一同北上。

Jinny正在隔離中，稱已經開始掛住仔女！（IG/@jinnyng）

兩位襯唔襯？（IG/@rucochan）

吳若希於2010年以歌手身份出道，2014年參演劇集《倩女喜相逢》，正式向演藝界兩棲發展，不過觀眾對其演技反應一般。之後分別參與《衝線》、《實習天使》、《救妻同學會》、《多功能老婆》和《青春本我》，暫未有代表作。雖然如此，但有傳聞稱「吳若希是高層珍姐的愛將」，她近年亦開始跳出綜藝，轉攻劇集。對於升呢做女一，吳若希接受《香港01》訪問時就稱：「其實今次係一個輕鬆嘅小品，係我幾鍾意嘅題材，主要係講一班香港人喺北京生活時遇到嘅趣聞，劇本寫得好好亦都有唔少笑位，有一種好有其嗚嘅感覺。我又唔覺得自己係女一，因為我哋主要戲份大家都係圍繞住展鵬，因為展鵬就係嗰個主人翁。」

着性感睡衣隔離！（影片截圖）

吳若希擔任過多部劇的配角。(《實習天使》劇照)

吳若希當年因上載護士坐床照惹起不少爭議！（VCG）

吳若希透露至少離港3個月：「都要睇返內地疫情，希望順利啦！趁住今次隔離都可以返去睇吓屋企人，同埋喺內地走吓唔同地方嘅Tour，唱吓歌，因為多謝楊丞琳之前唱咗我首《越難越愛》，所以好多內地嘅人都想翻聽呢首歌，趁呢個機會睇吓有冇Tour可以走吓。登台要再安排，主要係拍劇為主，同埋探親！」

楊丞琳選擇了唱吳若希的《越難越愛》，為此刻意苦練廣東話。

吳若希罕曬泳照（IG：@jinnyng）