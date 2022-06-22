愛回家｜蔣家旻啤酒妹look演送水輝前妻　劉丹讚：一樣咁精靈

處境劇《愛回家之開心速遞》又有稀客客串，正是十年前首輯《 愛回家 》中飾演馬子妮嘅蔣家旻，離上一次拍處境劇已經相隔十年，蔣家旻笑稱片場嘅幕後工作人員同佢依舊熟識，劇中造型更首度曝光。

蔣家旻客串《愛回家之開心速遞》，飾演「送水輝」許家傑的前妻。（影片截圖）

蔣家旻日前上載《開心速遞》劇本一角，原來已正式拍攝，娛樂新聞台播出探班片段，蔣嘉旻飾演「送水輝」許家傑的前妻，是日以啤酒妹及孕婦造型現身，拍攝與送水輝相遇片段。相隔多年再拍處境劇蔣嘉旻相當興奮：「現場負責拍攝嘅工作人員都好熟悉，問我對上做馬子妮喺幾時？我話10年前，佢哋話係咪㗎？仲話我好似無乜點變過！化妝師話見我同丹爺嘅對話，返番以前《愛回家》嘅感覺。今次感覺好開心，其實我喺《開心速遞》只係一個新人，要叫家傑做師兄，佢亦好好，拍攝前有同我傾佢哋風格係點，點樣拍出嚟搞笑啲、瘋狂啲。」

蔣家旻以啤酒妹造型客串《愛回家之開心速遞》。（影片截圖）

訪問期間歐瑞偉、劉丹、蘇韻姿先後路過，歐瑞偉路過時搞笑稱：「呢個咪我哋大師姐！」在旁許家傑也玩埋一份話：「嘩，偉哥都叫大師姐，我係咪要叫大師母！」丹爺亦讚她相隔多年：「一樣咁精靈有進步無退步。」許家傑表示一直期待「前妻」出場：「好耐之前觀眾已經好想知呢個角色，究竟邊個做前妻呢？而我哋都係一頭問號，出唔出現都未知，當劇本寫到出嚟，大小姐（林淑敏）即好緊張去問監製，因為擔心大家唔熟會夾得唔好，若果係新人又唔認識，當一講係蔣家旻做就我哋放心晒。」