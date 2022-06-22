大馬Angelababy黃詩棋簽約古天樂　唔驚同林明禎比較：各有特點

有「馬來西亞Angelababy」之稱的黃詩棋（Yumi）在IG坐擁近一百萬粉絲，人氣相當高！今日（22日）Yumi為鐘錶品牌萬希泉陀飛輪腕錶拍攝宣傳照，品牌創辦人沈慧林到場探班，曾在馬來西亞及內地發展的Yumi在去年簽約古天樂公司，成為旗下藝人，未來亦會長駐香港發展， Yumi更對老闆古天樂讚不絕口：「佢好friendly，好nice同埋好gentleman。」Yumi表示希望有機會同對方合作拍戲：「想拍警匪片，打鬥嘅我覺得都幾好。」



今日（22日）黃詩棋（Yumi）為鐘錶品牌萬希泉陀飛輪腕錶拍攝宣傳照，品牌創辦人沈慧林到場探班。（葉志明攝）

Yumi期待與老闆古天樂合作拍戲。（葉志明攝）

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Yumi透露接下來將參演電影，戲中更有不少打鬥場面：「會有啲打鬥戲，自己好期待。每一次拍打戲都會提前練啲動作，咁會有自信啲，拍得好啲。」曾連續5年入選TC CANDLER的「全球百大美女榜」的Yumi，擁有精緻五官及出眾身材，更不時大曬性感照，對於拍攝性感戲，她就表示不會介意：「如果演戲我會以character（角色）為出發點，如果角色需要我係OK嘅。」

Yumi曾連續5年入選TC CANDLER的「全球百大美女榜」。（IG@yumiwong_official）

Yumi不時在社交平台大曬性感照。（IG@yumiwong_official）

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近年有不少來自馬來西亞的女星來港發展，包括林明禎、林宣妤等，不過Yumi就笑言不會視對方為勁敵：「可能每一個人都有唔同嘅風格啦，所以我覺得應該OK嘅，我都好欣賞佢哋，各有各唔同嘅特點囉。」隻身來港發展的Yumi，坦言非常掛念家人，現時專注事業的她，對拍拖持隨緣的態度：「遇到嘅話會諗嘅。（對另一半有咩要求？）首先要對我好啦，第二大家要有默契啦。」

Yumi同林宣妤同樣來自馬來西亞。（IG@yumiwong_official）