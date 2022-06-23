王卓淇講完TVB人工又講港姐后冠　被網民轟過火︰離了巢都一直提

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）在去年宣布離巢，回復自由身之後轉戰內地，頻頻在抖音開直播，轉型做網紅，亦成功吸引超過26萬粉絲關注。早前她拍片回應離巢的原因，她更大爆在TVB期間的收入，直言人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題，成為網絡熱話。之後她又拍片回應有關內地女生選港姐的問題，最新一條片更以「香港小姐選美后冠是真鑽石嗎？價值過百萬？是……但不完全是！」為題，大爆港姐后冠的價值。



Erin拍片公開港姐后冠的價值。（抖音截圖）

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Erin在片段開頭講起網民的提問︰「請問當了香港小姐是不是變了富婆了？因為你們后冠上的鑽石一顆一顆算，都是真鑽石的話，至少過百萬了吧！」Erin回應說︰「我想說不是的，只有冠軍的后冠是來自我們贊助商的真鑽石后冠，價值的確是過百萬以上的。亞軍跟季軍的后冠呢，其實都是來自我們公司TVB跟廠家訂做的，應該是水鑽的后冠（不過我也不確定，反正不是真鑽）。」Erin之後強調說︰「后冠的鑽石是真是假，其實沒那麼重要啊，不是說我不想要能要，當然很想要啊，但是其實我覺得得獎的意義已經勝過一切了。希望這一集的視頻能夠解答你心裏的疑惑吧，只有冠軍是真的哈哈！」

Erin直言TVB的人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題。（影片截圖）

Erin近來的3段片都是跟TVB或港姐有關，被網民怒轟說︰「離了巢都一直提TVB」、「話晒都冇佢（意指TVB）冇你，唔合適咪走，唔使離開咗就係咁踩人哋」、「不斷消費TVB」等，質疑她借離開了TVB依然借舊東家上位，增加自己的討論度。不過亦有網民提出正面意見，表示︰「在TVB學到的放在抖音上，做網紅仲好。」