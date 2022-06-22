一起走過｜鮑起靜效力亞視34年從未變心：每一角落都好安樂

鮑起靜直到2016年才加入無綫電視，但她並非合約藝人。

金像影后鮑起靜出生自演藝世家，她近日接受港台節目《一起走過》訪問時，透露當年入行全因父母是電影人的關係，但並不代表順利。「我細細個時爸爸話『大鑊嘞，雖然叔叔阿姨叫你做戲，但原來你一啲演戲細胞都冇』。好記得朱石麟大導演有齣話劇《大馬戲團》，需要一個6、7歲細路仔，要被團長虐待同喊，我當時乜都唔識就畀人推上舞台……我係完全唔識做戲！要我出場嗰陣，有個阿姨真係用條鞭打我！出場表演時先至喊到，真係次次出場都要咁樣（打）！」

鮑起靜留守亞視多年，她認為自己並非鋤強扶弱，而係留喺亞視會開心啲。

訪問中，鮑姐透露拍《媽媽我真的愛你》時，一場講述被老公拋棄嘅戲份，但鮑姐竟然喊唔出，結果令她知道原來自己的感情抒發只係對女兒、家人或父母。「但如果老公拋棄我嗰種，會好堅強去面對……所以點都喊唔出。」

鮑姐在《再見艷陽天》飾演潑辣的細奶奶「花豔霞」，監製楊紹鴻認為她理應得獎。

鮑姐效力亞視34年，期間經歷過大裁員而導致節目停止製作，但鮑姐卻從未打算離開。「我覺得自己留喺亞視會開心啲，整個環境係適合，去每一角落都好安樂，有人話大埔廠個洗手間唔乾淨，我都試過入去望下，然後話『大家和平共存』。」鮑姐表示早年加入麗的電視時，曾有人挖角到無綫。「唔知係咪拍完《大地恩情》（1980年，麗的電視鄉土劇）嗰陣有人講好多TVB嘅嘢畀我聽，令我更加覺得自己好適合喺亞視生存。（但爸爸當年效力係TVB）都其實遺憾，如果我過咗去，就可以同爸爸合作，我哋一生人只係合作過電影《屈原》，從此冇再合作過。」

節目主持人楊紹鴻指，當年亞視第一次舉行頒獎禮時，理應由鮑姐得「最佳女配角」，奈何因種種原因，最後由李香琴獲得，他一直覺得對鮑姐有所虧欠。但鮑姐就話：「我自己個人理解，第一次搞應該要係比啲有份量嘅人，琴姐就係實至名歸。」鮑姐在99年（即第二屆亞洲電視台慶ATV頒獎典禮）憑《穆桂英》獲「最佳女配角」。