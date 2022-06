陳凱琳首回應身世疑雲　Post全家福證一條心：絕對充滿愛的家庭

陳凱琳(Grace)與龍鳳胎細佬Derek因Derek激似混血兒外貌與他爸爸中國人樣貌的差異,身世再被質疑,更引來「抽水王」林作用100萬再加碼500萬利誘二人去驗DNA!雖然身為女婿的鄭嘉穎昨日(22日)出席活動時表示不回應就是最好的回應,但陳凱琳今日終於在IG回應!

這張父子合照再掀熱話!(IG/@derek_hcc)

一家人一條心。(影片截圖)

陳凱琳(Grace)於今日踏入31歲生日,她在IG Post出全家福,更寫道:「We wouldn’t be who we are today if it weren’t for our beautiful, wonderful, patient, resilient, kind, silly, fun, hilarious, supportive and absolutely loving family in the world!You mean the world to us.Thank you for putting the Happy in our Birthday.(如果不是美麗、美妙、耐心、堅韌、善良、傻氣、有趣、搞笑、支持和絕對充滿愛的家庭,我們就不會成為今天的我們!父母對我們來說意味著世界,謝謝你們為我們的生日帶來快樂。)照片可見,她們一家人心情並未受到影響,關係親密。

充滿愛的家庭!(影片截圖)

