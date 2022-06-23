姜濤與鄭中基玩真心話大冒險內疚表示：同花姐鬧交令佢要食血壓藥

鄭中基的網台《機動電視台》昨日（22/6）在社交平台公開一條預告片，並寫上：「預告！聽晚（23/6）條片有姜濤！你哋成日話想我哋請嘉賓上機動到拍片，一係唔請，一請我哋就請個最忙嘅姜濤。竟然呢個嘉賓咁難約都俾我哋約到，記得係聽晚九點鐘，機動電視台！睇完首播影片，仲有九點半直播節目『是／非Drink』。」



鄭中基邀請姜濤做嘉賓大玩「真心話大冒險」。（影片截圖）

預告片的開頭，姜濤表示今次上來是玩「真心話大冒險」。鏡頭一轉就來到互問環節，姜濤先問︰「通常創作靈感來自邊度？」鄭中基突然以港式普通話作答︰「通常都係奶支生活，同時奶支身邊嘅人（通常都係來自生活，同時亦來自身邊的人）」，姜濤笑到失控表示︰「我真係好鍾意呢句呀！」。

姜濤全程笑到失控。（影片截圖）

接着到鄭中基發問︰「講一個自己近期後悔嘅決定？」姜濤認真又內疚說：「最近同花姐鬧交，跟住聽身邊啲人講，佢要食高血壓藥。」鄭中基安慰表示︰「都過咗去啦，同埋你而家都後悔咗，咁佢睇到應該冇事㗎喇。即刻食返啲升血壓藥。」聽到鄭中基的一番說話，正經的姜濤又秒速爆笑。

隨後再到情境題，姜濤讀出︰「診所姑娘嘅語氣」，他當然模仿自己代言的廣告並以高八度說︰「喂，呢度係HPV，請問有咩幫到你？」鄭中基以大叔口音向姜姑娘求助︰「我想問…」，未講完姜濤再笑到失控，網民表示齋睇預告片已經笑到癲咗，今晚睇全片一定笑到肚痛。