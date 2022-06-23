任賢齊完成第13次隔離 食黑色臭豆腐蛋糕慶56歲生日

隔離13次真係唔係個個頂得住。

由亞洲天王變身隔離天王的小齊，目前完成第13次隔離，目前身在長沙工作，今日生日也在長沙工作中渡過，唱片公司就今日把他的新歌「對我好一點」上架，慶祝他生晨同時讓歌迷也有新歌聽。

小齊於社媒體中，發了身在長沙酒店房中過生日的影片回來，短片中，見他跟工作人員一起，並沒有大事慶祝，連生日蛋糕也只是一個用當地有名的黑色臭豆腐推起來的塔扮蛋糕，踏入56 歲，小齊開心留言 : 系統升級5.6，不管幾歲快樂萬歲。又表示每年一樣，收到的所有視福回送給大家一同分享，人人也要開心健康幸福快樂。

臭豆腐蛋糕真係特別。

長途電話中問道小齊係長沙搞咩？小齊話: 「剛完成第13次的隔離，由端午節舊曆生日開始，已經不停收到朋友的祝福及吃過無數咁多個蛋糕，所以今日就跟助手說，不再吃啦，要

減肥。沒想到他們搞了個臭豆腐蛋糕給我，都唔錯啊，幾好味。見到蛋糕，馬上想起小時侯，在台灣過生日，爸爸也是買臭豆腐給我吃，哈哈。所以也特別打了電話回家，問侯爸爸，同時謝謝媽媽，我生日就是媽媽最痛苦一天，不得不謝謝她。」

問到小齊有什麼生日願望，他說自己夠幸福了，疫情打亂了自己的巡演計畫，但工作一直沒停過，電影也拍了三、四部，只要身體健康家人平安就已經心滿意足，所以他也留言給歌迷，不要送他禮物，反正他今天發新歌，每人去聽一次他的新歌 : 對我好一點，就已經是最大的禮物了。」

是次新歌，總是喜歡提攜新人的小齊，MV也特別提攜新人合作，除了找來金獎級新銳導演林亞佑執導MV外，好鄰居羅志祥更是大方出借子弟兵CTO的振緯與樂天女孩 Yuri陳怡叡搭檔演了！小齊親自為《對我好一點》寫下了介紹文案：「其實這首歌《對我好一點》就是藉著輕鬆浪漫溫馨的節奏，希望鼓勵關心每一個人，共體時艱，一起努力面對困境，每個人都對自己好一點，也體諒包容其他人，對別人也好一點，相信這樣子一定能發揮正能量，讓世界更幸福！和諧，一起努力讓明天會更好！」