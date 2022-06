韓國男神李敏鎬於2006年出道,憑着俊朗的外表及高䠷的身形收割了不少粉絲。李敏鎬近日與孔曉振(或譯孔孝真)正在拍攝新劇《問問星星吧》,一部以航空站為題的電視劇,而李敏鎬飾演的是一個以旅客身份到太空站的醫生。

2013年播出的《繼承者們》令李敏鎬及朴信惠人氣爆燈。(《繼承者們》劇照)

昨日(22日)是李敏鎬35歲的生日,他在社交平台上載了慶祝生日的照片,可愛的恐龍蛋糕配上李敏鎬迷人的笑容,應該迷死不少的Minoz(李敏鎬粉絲稱呼)。而李敏鎬每年生日都會有不少的Minoz為他準備生日禮物,昨日李敏鎬亦公開粉絲送上禮物照片,李敏鎬站在禮物堆中拍攝,禮物多到顯得李敏鎬特別嬌小。李敏鎬亦在社交平台公開感謝Minoz:「thx minoz, i'm so happy today. go to space.」,指自己開心到要上太空。

李敏鎬站在禮物堆中拍攝 (ig@actorleeminho)