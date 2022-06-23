「銀河十星」李耀敬曾齊名郭富城　孖陳榮峻吳香倫現身77台做反派

由林峯、周秀娜與黃浩然領銜主演的警匪劇《黑金風暴》已經播出一周，劇情愈趨緊湊。有網民認出，劇中飾演岳董一角的演員，正是1988年無綫力捧的「銀河十星」其中一員李耀敬。當年無綫（TVB）挑選五男五女力捧，包括李耀敬、郭富城、邱淑貞、邵仲衡、李婉華、吳詠虹、胡越山、李中寧、林穎嫺與崔嘉寶，十人工作機會不斷，其中以郭富城、邱淑貞、邵仲衡及李婉華廣為人知，亦有部份人星途浮浮沉沉。其後李耀敬北上發展，參演多部電視劇及電影。今次李耀敬再演港劇，並與舊東家老戲骨陳榮峻及吳香倫（Helen）夫婦一同現身免費電視香港開電視77台，三位前輩級演員於《黑》劇互相勾結，將反派演得活靈活現。

李耀敬（右一）曾經是「銀河十星」其中一員。（截圖自香港開電視）

TVB劇集《愛．回家之開心速遞》中分別飾演譚道德和譚何容儀的演員，陳榮峻及吳香倫於熱播劇《黑金風暴》繼續飾演夫婦。現實中二人亦是恩愛的夫妻，今次在《黑金風暴》繼續名正言順孖住做戲。「譚校長」陳榮峻與太太Helen的戀愛來得不易。據知，他曾經歷喪妻之痛，幾經尋覓下終認定Helen，共譜出黃昏戀。峻哥更是對Helen不離不棄，Helen婚後先後患上肺炎及皮肌炎！陳榮峻與太太一同面對頑疾，非常感人！

李耀敬與陳榮峻、吳香倫夫婦一起亮相香港開電視77台。（截圖自香港開電視）

陳榮峻在《黑金風暴》飾演一名港交所上市部的高層。上周《黑金風暴》的劇情講到，黃浩然做臥底調查時，意外撞見岳董（李耀敬 飾）與陳榮峻會面，繼而發現岳董勾結港交所上市部高層。陳榮峻飾演的高層與岳董借鑑賞古董之名，暗談賄賂價錢。有多年演戲經驗的「譚校長」在演繹角色時，駕輕就熟地將表面清高，內裏貪腐的神髓，表現得入型入格。