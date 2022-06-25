孖古巨基錄《飄流教室》三日完成　Edan呂爵安：第一次唱到抽筋

古巨基和MIRROR成員呂爵安（Edan）最近重新演繹經典作品《飄流教室》，基仔今晚（24/6）在個人YouTube頻道上載《飄流教室》的錄音過程。錄音前，Edan說平日錄音通常要錄四節，但基仔卻非常有信心指：「我擔保你三個搞掂。」果然不出基仔所料，最終只用了三日便完成。



基仔在個人YouTube頻道上載《飄流教室》的錄音過程。（影片截圖）

片中，Edan解釋當初選擇《飄流教室》的原因：「旋律好易記、好好聽，好啱我口味。本身我好鍾意情歌，或者Chorus好好記，我就好鍾意，所以就揀咗呢首。」基仔透露花姐同樣非常喜歡這首歌，更笑言：「可能係花姐啲愛情經歷」。

Edan笑指：「我第一次唱到抽筋」。（影片截圖）

Edan坦言今次的錄音得到很多啟發：「之前揀呢首歌係覺得個key可以handle到，加埋舒老闆（監製舒文）同你（基仔）嘅意見後，原來唱歌唔係咁簡單，仲有好多嘢要兼顧。」基仔亦在今次的錄音過程中發現Edan的唱歌優點，就是真假音轉換，而《飄流教室》的難度就在於它音域上的高高低低，Edan笑言：「我第一次唱到抽筋」，基仔解釋：「我成日提佢要將丹田、腹部收得夠緊…然後好似潛水咁hold住啖氣，但小量地、穩定地洩漏出嚟。」Edan合十雙手感謝基仔的教導，並表示今次的合作獲益良多。

點撃睇基仔和Edan的錄音經過：

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