聲夢傳奇2｜姚焯菲讚師妹唱功：我起晒雞皮　狂派驚嘆可愛表情包

《聲夢傳奇2》今晚播出的第三集，六位導師包括Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）以及林奕匡（Phil）將各自派出一名學員踏上舞台獻唱，分別為任暟晴 Jasmine《玉蝴蝶》、趙小婷 Pamela《愛的根源》、梁善知 Crystal《I Wish》、劉詠彤 Angel《發熱發亮》、金永衡 金仔《早班火車》以及趙紫諾 Sabrina《說散就散》。除了兩位總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）會進行點評，現場還有25名來自樂壇不同界別的代表擔任專業評審，包括著名歌手陳潔靈、資深流行音樂製作人舒文、唱片監製張佳添、資深音樂製作人伍仲衡、唱片監製伍樂城、傳媒人瑪姬，以及MR.結他手Ronny等，各人於每位學員演出後會即時給予綠燈（合格）／紅燈（不合格），在六位之中獲得最少綠燈者將會被淘汰。《聲夢》畢業生亦有拉大隊到場支持一眾師弟師妹，相當有愛。

《聲夢》畢業生都有現身支持首輪淘汰賽。

因樣子酷似游嘉欣+Chantel而備受關注的Jasmine，以一襲型格黑色長裙上陣大晒長腿，相當搶鏡。雖然Jasmine 3歲開始學唱歌劇被不少人看高一線，但有「進擊的導師」之稱的Gin Lee卻並不認同：「佢未撇甩13年嘅古典唱法。」Gin Lee又訴苦指Jasmine忙於應付考試，無暇與其分享唱《玉蝴蝶》心得；為了Jasmine，Gin Lee竟趁有晚失眠，於半夜兩點多自拍短片及錄製語音作教材，讓Jasmine有空時跟著練習，十分貼心。短片所見，滿頭大汗的Gin Lee示範唱好《玉蝴蝶》時極度用心、七情上面，加上聲線極具感染力，欣賞指數爆錶！導師如此用心，令人更期待Jasmine今集表現。

都係大熱嘅Jasmine，佢條裙嘅設計好特別。

另根據無綫釋出的官方預告，之前已一鳴驚人的13歲Sabrina繼續大晒驚人唱功，不但令導師Phil相當滿意，就連師姐姚焯菲（Chantel）亦聽得極之陶醉，連環大晒驚嘆表情包之餘，還讚不絕口謂：「我起晒雞皮，我估唔到十三歲會唱到咁樣。I Know You Are Very Shy, But Then You Are Whole New Person On This Stage. So Congratulations! I Love That.」

憑靚聲震撼無數網民嘅另一熱門Sabrina

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