郭可盈分享囡囡獲獎喜訊　12歲Tania品學兼優曾連續3年奪學科冠軍

郭可盈與林文龍在2004年結婚，2010年誕下寶貝女林天若（Tania），之後逐漸淡出幕前，專心相夫教女。而現年12歲的Tania不但遺傳了父母的優良基因，樣貌標緻，而且學業成績優異，在校內多次獲得獎項。今日（25日）郭可盈在IG公布Tania獲獎的喜訊：「求學不是求分數，品德才是最重要，獎項不是作比較，而是一種鼓勵！今年獲取的Most Outstanding Character Award更充分展現出妳在校內的優秀表現，實屬可貴！請繼續做好自己、幫助別人！Keep up the good work！We LOVE you Tania！」



郭可盈在IG公布Tania獲獎的喜訊。（IG@khy_official）

片中所見Tania同其餘五位同學仔一起上台領獎，身為媽咪的郭可盈當然都為囡囡感到驕傲！郭可盈多年來對Tania悉心栽培，Tania不但識畫畫、唱歌、彈鋼琴等，品學兼優的她更曾獲獎學金。而Tania就讀的保良局蔡繼有學校是近年相當受歡迎的一條龍男女私立學校，教學模式傾向國際化，不分精英班不排名次，提供12年雙語國際文憑課程（IB），2021年IB放榜有6名狀元24名榜眼探花，成績驕人！自小成績優異的Tania在2018年被學校委任為風紀隊隊員，2019年時亦獲得學科獎學金，更連續三年奪得學科冠軍，去年正式踏入中學階段的Tania更被選為班長！

去年正式踏入中學階段的Tania更被選為班長！（IG@tanialam_ty）