郭可盈分享囡囡獲獎喜訊　12歲Tania品學兼優曾連續3年奪學科冠軍

郭可盈與林文龍在2004年結婚,2010年誕下寶貝女林天若(Tania),之後逐漸淡出幕前,專心相夫教女。而現年12歲的Tania不但遺傳了父母的優良基因,樣貌標緻,而且學業成績優異,在校內多次獲得獎項。今日(25日)郭可盈在IG公布Tania獲獎的喜訊:「求學不是求分數,品德才是最重要,獎項不是作比較,而是一種鼓勵!今年獲取的Most Outstanding Character Award更充分展現出妳在校內的優秀表現,實屬可貴!請繼續做好自己、幫助別人!Keep up the good work!We LOVE you Tania!」



郭可盈在IG公布Tania獲獎的喜訊。(IG@khy_official)

片中所見Tania同其餘五位同學仔一起上台領獎,身為媽咪的郭可盈當然都為囡囡感到驕傲!郭可盈多年來對Tania悉心栽培,Tania不但識畫畫、唱歌、彈鋼琴等,品學兼優的她更曾獲獎學金。而Tania就讀的保良局蔡繼有學校是近年相當受歡迎的一條龍男女私立學校,教學模式傾向國際化,不分精英班不排名次,提供12年雙語國際文憑課程(IB),2021年IB放榜有6名狀元24名榜眼探花,成績驕人!自小成績優異的Tania在2018年被學校委任為風紀隊隊員,2019年時亦獲得學科獎學金,更連續三年奪得學科冠軍,去年正式踏入中學階段的Tania更被選為班長!

去年正式踏入中學階段的Tania更被選為班長!(IG@tanialam_ty)