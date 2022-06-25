陳展鵬自毀好老公形象？　咁樣稱呼老婆令網民留言：係咪膽生毛

現年45歲的陳展鵬於2018年與單文柔結婚後，於翌年順利誕下女兒「小豬比」，成為爸爸後的展鵬經常化身曬女狂魔在社交網站公開與女兒的甜蜜點滴，是圈中的好丈夫同好爸爸。早前無綫（TVB）新劇《香港人在北京》將於寧波、北京以及香港拍攝，而主角之一的陳展鵬就帶妻女北上開工。

陳展鵬為新劇《香港人在北京》北上隔離，原來老婆同小豬比亦有同行。(ig圖片）

陳展鵬今日（25/6）在「小紅書」上紀錄一家人接受酒店隔離的生活，影片中陳展鵬抱着女兒問：「知唔知平時點洗衫」，而「小豬比」搖頭表示不知道，於是陳展鵬就解釋：「我哋平時係用洗衣機洗衫，但係古代人係用手洗」，此時中見到妻子單文柔用洗衫板手洗衣服，陳展鵬就在旁邊表示：「呢位姨姨就係度洗緊衫啦，你見過姨姨洗衫未啊？」而「小豬比」馬上表示：「呢位係我媽咪！」

妻子單文柔用洗衫板手洗衣服。（小紅書/@陳展鵬）

於是陳展鵬問：「咁佢洗緊邊個嘅衫呀」，「小豬比」表示是自己的衣服後就親了媽媽的臉表示謝意，非常溫馨。最後陳展鵬又問：「你學識洗衫未啊」，當「小豬比」點頭後，陳展鵬終於露出自己的真面目：「既然你學識咗，以後爸爸嘅衫就由你洗啦」，而囡囡亦非常乖咁答應了。網民紛紛笑言：「囡囡已經中咗媽媽爸爸嘅陷阱」、「媽媽手洗衣服真係賢妻良母」，不過亦有網民表示：「差啲以為姨姨係菲傭，原來係Phoebe」、「叫老婆做姨姨，最近係唔係膽生毛」。

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